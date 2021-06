L’helicòpter en què viatjava el president de Colòmbia, Iván Duque, i el seu equip va ser atacat amb trets de fusell quan es disposava a aterrar a l’aeroport de la ciutat de Cúcuta, al departament de Santander. «No ens acovardiran amb violència ni amb actes de terrorisme, el nostre Estat és fort», va assegurar Duque després de l’atac, que va qualificar d’«atemptat covard». En l’aparell, un Black Hawk, viatjaven, a més del mandatari, el ministre de Defensa, Diego Molano, i el d’Interior, Daniel Palacio, així com el governador de Santander, Silvano Serrano. No hi va haver ferits.

«El dispositiu aeri i la capacitat de l’aeronau van evitar que passés alguna cosa letal», va assenyalar Duque. La prova del perill que hi va haver està en els «impactes de bala a l’aeronau».

Fins ara, ningú s’ha atribuït l’autoria de l’atac i el Govern no descarta cap hipòtesi. «No defallirem en la lluita contra el narcotràfic, el terrorisme ni els organismes de criminalitat organitzada que operen al país», va dir Duque.