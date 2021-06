El Govern nord-americà segueix sense tenir resposta per a la gran majoria de successos de fenòmens aeris sense identificar registrats durant gairebé dues dècades i investigats per un equip del Pentàgon que va publicar l’informe de la seva recerca, un resultat que amb tota probabilitat alimentarà les teories sobre visitants extraterrestres.

Un total de 143 informes reunits des de 2004 segueixen sense explicació, segons el document fet públic per l’Oficina del Director d’Intel·ligència Nacional. Entre aquests, 21 són registres de fenòmens desconeguts, incloent 18 casos que possiblement mostren capacitats tecnològiques desconegudes per als Estats Units: objectes que es mouen sense una propulsió observable o amb una acceleració superior a les possibilitats conegudes de Rússia, la Xina o altres nacions avançades. No obstant això, l’informe afirma que és necessària una anàlisi més rigorosa d’aquests episodis.

No hi ha cap prova que algun d’aquests casos tingui relació amb programes secrets d’armes per part dels EUA, tecnologia desconeguda en possessió de Rússia o la Xina o, molt menys, alienígenes. No obstant això, l’informe governamental no va descartar cap d’aquestes explicacions. El document, de nou pàgines, rebutja, en essència, extreure conclusions, anuncia que els informes dels quals es disposa són «molt poc concloents» i avisa que les dades limitades van plantejar un important desafiament a l’hora d’avaluar els successos.

L’informe explica que el nombre d’albiraments era massa limitat per executar una detallada anàlisi de patrons. A més, tot i que aquests tenien tendència a aparèixer en les proximitats de complexos d’entrenament militar o terrenys de proves, l’informe va revelar que es podia tractar d’un biaix en el moment de recopilar els casos, o que la presència de dispositius sensors d’avantguarda en aquestes zones podia haver jugat també un paper.