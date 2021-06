Experts en submarinisme han descartat que Tomás Gimeno, el pare d’Anna i Olivia, les nenes de Tenerife, hagi pogut suïcidar-se utilitzant el mètode de l’anomenada mort dolça per disminuir el patiment. «El mètode més senzill és tirar-se amb els ploms i ja està, amb o sense ampolla», apunta un d’ells, Ismael Mateos, de Buceo Madrid. «La mort dolça seria el més difícil», afirma, segons publica el diari ‘La Provincia’, del grup Prensa Ibérica.

A més, sobre les ampolles d’oxigen, el criminòleg Nacho Abad explica que, «pel que van explicar els experts, tu tens una ampolla que la poses a l’esquena i la cobreixen sencera, però aquestes dues serien com posar-te dues ampolletes laterals a la cintura, que tenen una mida de no més d’un pam», aclareix. «Aquestes ampolles serveixen perquè, si estan fent pesca submarina, si et quedes atrapat, tens uns xuts d’aire que t’ajuden a desenganyar-te», va afegir a la Cadena COPE.

«La mort dolça és una mort per monòxid de carboni, que no té res a veure amb això.» «Cada deu metres de profunditat augmenta la pressió una atmosfera. A uns 50 metres aquest home va començar a tenir uns dolors intensos, la mort dubto que fos especialment dolça», remarca.

Gairebé un mes de recerca

El vaixell oceanogràfic ‘Ángeles Alvariño’ està a tan sols tres dies de complir un mes des que va iniciar les tasques de recerca d’Anna, Olivia i Tomás Gimeno en aigües de Tenerife, trenta dies en què ha aconseguit el que molts consideren un «miracle», com pot ser la troballa de la més gran de les nenes a 1.000 metres de profunditat.