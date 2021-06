Dijous 24 de juny es van descobrir dues ampolles de busseig que suposen una troballa clau en la investigació que gira entorn de Tomás Gimeno, el pare de les nenes assassinades a Tenerife. Les bombones d’oxigen del pare d’Anna i Olivia són clau per saber com es va suïcidar. Depenent del gas que tinguin al seu interior podria haver mort per hiperoxia o narcosi. El pla de l’assassí de les nenes seria propulsar-se a l’aigua, baixar el màxim possible i amb el cinturó evitar pujar fins a la superfície, segons van analitzar des d’El Programa de Ana Rosa i segons va publicar El Día, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

«Es creu que no va poder baixar més de 20 o 30 metres, però és veritat que el pes del cinturó que es va trobar recentment sí el podria haver ajudat a baixar més ràpid, es creu que no va tenir el valor suficient; per intentar suïcidar-se ofegant-se i sense res cal tenir molt valor... Es creu que ho va fer per no tenir aquesta capacitat de reacció per poder pujar a l’últim moment», va explicar Antonio Herrero, periodista de Buenas Tardes Canarias en l’esmentat programa de Telecinco.

«La troballa és fonamental, sempre ha penjat d’un fil la possibilitat que ell hagués llançat al mar les nenes i hagués marxat de l’illa, però la troballa de les ampolles de busseig li treu molta credibilitat a aquest argument», va afegir l’expert.