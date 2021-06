Els nostres telèfons mòbils diuen més de nosaltres mateixos del que pensem i fins i tot podrien revelar si tenim COVID-19, segons un estudi desenvolupat per científics xilens que van idear un original mètode per testar el virus: fer una PCR a la pantalla d’aquests dispositius electrònics.

Es diu POST, per les sigles en anglès «Phone Screen Testing» i, segons la investigació, publicada a la revista científica anglesa eLife, és un mètode fiable per identificar pacients de coronavirus, inclosos els asimptomàtics o presimptomàtics, ja que ofereix a un 90% el mateix resultat que una PCR nasofaríngea.

«El dispositiu més personal, el mòbil, rep l’exhalació constant quan parlem i el contacte digital quan toquem la pantalla. És un fidel reflex del que portem a dins», va explicar el doctor Luis Quiñones, acadèmic de la Universitat de Xile, que va coordinar el desenvolupament de la investigació.

El mètode va ser ideat per Rodrigo Young, un bioquímic xilè que treballa a la University College London, a Anglaterra, i va ser desenvolupat entre diverses institucions entre les quals destaca la Universitat de Xile i el londinenc Great Ormond Street Hospital.

El principal avantatge, va explicar Young, és que evita que una persona hagi de passar per un hisopat nasal, és un mètode de diagnòstic no invasiu, i a més és molt menys costós que altres tècniques, ja que evita l’atenció hospitalària.

«La presa d’una mostra humana és la que fa més cara la prova de PCR, perquè la converteix en un test clínic, però aquest mètode és molt més barat i podria ser de gran ajuda per traçar i combatre la pandèmia», va afegir l’investigador.

«La vareta es passa per sobre la pantalla del mòbil en lloc del nas i després s’analitza com una PCR normal per detectar si hi ha rastres de l’ARN del virus», va aclarir l’acadèmica Alejandra Lavanderos, que va participar en la investigació.

Aquest mètode de test suposa també una bona alternativa a altres menys sensibles, com l’examen d’antígens, àmpliament utilitzat a tot el món, però que, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), té un alt risc de resultats positius falsos en els entorns de baixa prevalença.

L’equip de Young va fer proves a unes 1.200 persones, a les quals van sotmetre tant a la prova de PCR convencional com al mètode POST, i segons indica l’estudi, per als que tenien molta càrrega viral l’eficàcia de detecció va ser d’un 100% amb la mostra presa del seu telèfon mòbil.

Paral·lelament, per als que tenien una càrrega viral menor, la detecció va ser del 80% o superior, i l’anàlisi d’especificitat, orientat a saber si la mostra de superfície detecta de forma correcta els casos negatius, va constatar una eficàcia del 98%.

«El millor del POST és que aconsegueix detectar les persones que estan emetent el virus, els que el deixen a la pantalla, que són bàsicament els contagiants, aquells que estan fent que la pandèmia es mantingui viva», va afegir Young.

Útil per detectar variants

Delta, Alhpa o Gamma són diverses de les soques de la SARS-CoV-2 que ha anat sumant l’OMS a la seva llista de variants qualificades com «de preocupació», i la seva traçabilitat ha suposat un desafiament a tot el món per la seva alta contagiositat i les dificultats logístiques que comporta haver de seqüenciar les mostres del virus.

És per això que l’equip del doctor Quiñones es va qüestionar i va indagar, amb resultats reeixits, si el mètode de PCR de la pantalla del telèfon mòbil serveix per detectar aquestes noves soques. Es va demostrar que el POST és un procediment vàlid per localitzar variants com la brasilera o sud-africana (les úniques que havien aparegut fins al moment de la investigació), va afegir el doctor, i és potencialment efectiva contra la Delta, amb la qual es començarà a provar en els pròxims dies.

«La idea és que puguem crear una prova alternativa útil per a la salut pública, i ara haurà de seguir les etapes perquè les autoritats de Salut la validin», va concloure.