Experts en submarinisme van descartar que Tomàs Gimeno, el pare d’Anna i Olivia, les nenes de Tenerife, es pogués suïcidar usant el mètode de l’anomenada «mort dolça» per minorar el patiment. «El mètode més senzill és llançar-se amb els ploms i ja està, amb o sense ampolla», apunta un d’ells, Ismael Mateos, de Busseig Madrid. «La mort dolça seria el més difícil», sosté, segons el diari La Provincia, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

«La mort dolça és una mort per monòxid de carboni, que no té res a veure amb això», va explicar el criminòleg Pablo Abad. «Cada deu metres de profunditat augmenta la pressió una atmosfera. A uns 50 metres aquest home va començar a tenir uns dolors terribles, la mort dubto que fos especialment dolça», va destacar. «Es creu que no va poder baixar molt més de 20 o 30 metres, però és veritat que la plomada del cinturó el va ajudar a baixar més ràpid», va afegir.