Un home va acabar amb la vida del seu fill de 21 anys a València, en la nit de dissabte passat, homicidi que es produïa només 16 hores després d'un altre crim registrat a una localitat valenciana. Tots dos se sumen al crim comès dijous passat també a València, per la qual cosa hi ha hagut dos homicidis en menys de 48 hores a la ciutat i tres a la província.

El parricidi es va produir al domicili de el pare, al barri de Cabanyal, sobre les onze de la nit de dissabte, quan el jove es va presentar al domicili patern tot i que pesava sobre ell una ordre d'allunyament, imposada per un jutjat després que el progenitor denunciés al seu fill per agressió, segons han confirmat a Diari de Girona fonts relacionades amb el cas.

Pel que sembla, va ser el propi pare qui li va permetre l'accés a l'habitatge, després de la qual cosa es va generar una discussió entre ells que va anar pujant de to, fins que van arribar a les mans. Va ser durant aquest enfrontament personal quan el pare, segons les primeres investigacions de el grup d'Homicidis de la Policia Nacional de València, hauria colpejat el seu fill amb un objecte contundent al cap.

La baralla va seguir a terra fins que el pare va acabar per estrangular el seu fill, encara que els forenses hauran de determinar ara si realment la mort va ser com a conseqüència de l'fort cop al cap o si la causa última de la mort va ser l'asfíxia mecànica per compressió de l' coll.

Segons confessaria més tard el pare, tot i ser conscient del que ha passat, no hi hauria trucat immediatament a la Policia, sinó que va enviar un missatge a la seva exdona i mare de la víctima, en què li deia que " ja està tot arreglat ".

La dona, espantada, va acudir a el domicili del seu exmarit i va ser llavors quan va descobrir que el seu fill havia mort, moment en què va avisar el servei d'emergències 112, que va enviar a el lloc cotxes patrulla de la Policia Nacional, així com una ambulància del SAMU. Els primers agents que van arribar van comprovar que el noi jeia mort a terra de l'habitatge, així que van demanar la presència de el grup d'Homicidis i de l'equip d'inspeccions oculars de la Brigada de Policia Científica, i van emmanillar a el pare, comunicant-li que quedava detingut per un homicidi en l'àmbit de la violència domèstica.

Va trigar més d'una hora a avisar

Segons les primeres dades recollides, l'home hauria trigat més d'una hora a avisar a la seva dona. En aquest temps, no ha estat capaç d'explicar què va passar. Segons afirma, va ser conscient de sobte que estava a cavall sobre el seu fill i que el jove ja no respirava. Després, va romandre llarga estona al costat de el cos, segons es desprèn de l'hora del missatge a la seva exdona, que coincideix amb els temps estimats pel forense.

Va ser el facultatiu qui va percebre tant el cop al cap, pel que sembla no compatible amb una simple caiguda, com les marques al coll que denoten l'estrangulació.

La Policia Nacional i la jutgessa investiguen ara els episodis de violència anteriors suposadament protagonitzats pel noi, i que haurien estat la raó per la qual un jutjat havia imposat una ordre d'allunyament a el noi, per a mantenir-lo allunyat del seu pare -aquest diari no ha pogut confirmar si també hi havia protecció sobre la mare-.

El cos va ser aixecat per ordre de la jutge a el tall de les quatre de la matinada i traslladat a l'Institut de Medicina Legal de València, on avui se li practicarà l'autòpsia.