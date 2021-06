El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rebut acompanyat de la resta de membres del Govern els nou presos independentistes condemnats arran del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i que van ser indultats pel govern espanyol la setmana passada. El Palau de la Generalitat ha acollit una recepció oficial del Govern a aquests líders de l'independentisme encapçalada per Aragonès, que ha fet una crida a "perseverar fins que la repressió cessi del tot i es respecti la voluntat popular de la ciutadania". "Avui res s'acaba", ha advertit en cloure l'acte.

El cap del Govern ha reivindicat l'amnistia i l'autodeterminació per resoldre el conflicte polític i ha reclamat que s'acabi "d'una vegada per totes l'ofensiva del poder judicial i del Tribunal de Comptes contra l'independentisme". "La via democràtica per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol passa inevitablement per la democràcia", ha resumit.Aragonès, els consellers de l'actual Govern i alguns membres de l'anterior executiu han rebut l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell; l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa, així com el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i actual secretari general de JxCat, Jordi Sánchez. També s'han trobat amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs.