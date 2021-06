Amb més d’un 65%, l’abstenció va ser la protagonista de nou de la segona volta de les eleccions regionals i departamentals d’ahir a França. Una nova cita amb les urnes amb els focus posats en l’extrema dreta, favorita a la regió de Provença-Alps-Costa Blava (PACA), on finalment, segons les primeres estimacions, la dreta clàssica de Els Republicans (LR) es va imposar amb un 57,7%, acabant amb les ambicions de Marine Le Pen i els seus acòlits, que aspiraven a fer-se, per primera vegada en la seva història, amb les regnes d’un govern regional.

Amb les eleccions presidencials molt a prop -previstes per a l’any que ve- el Reagrupament Nacional (RN) de Le pen tenia com a objectiu confirmar el seu ascens a nivell local i demostrar que ja no existiria un «sostre de vidre» davant de l’avanç de l’extrema dreta a França. Finalment, no va aconseguir ni una cosa ni l’altra.

El «front republicà», molt viu

Els sondejos van ser molt optimistes respecte la popularitat de la formació ultraconservadora, donant-la com a guanyadora en sis de les tretze regions metropolitanes a la primera volta celebrada el cap de setmana passat, un vaticini molt allunyat de la realitat, ja que les llistes lepenistes només van aconseguir imposar-se llavors en una regió, a PACA, que inclou ciutats com Marsella o Niça.

Ahir les urnes van demostrat que sí que hi ha línies vermelles entre l’electorat francès i que el «front republicà», encara que debilitat, continua viu. A la regió de PACA, el candidat ecologista, Jean-Laurent Félizia, va acabar retirant la seva llista, encara que a contracor, deixant via lliure a un duel entre l’extrema dreta i la dreta clàssica, una configuració destinada a limitar les possibilitats de victòria de la formació de Le Pen. «La derrota de l’odi i la intolerància no és segura a les nostres contrades si mantenim la llista. No tinc dret a jugar amb foc, pel futur dels nostres fills i néts», va destacar, amb cert fàstic, l’aspirant ecologista en anunciar la seva retirada després de la votació del cap de setmana passat. L’estratègia va donar els seus fruits i l’extrema dreta s’ha quedat una vegada més a les portes del poder regional.

La gran guanyadora de l’escrutini, per darrere de l’abstenció massiva, és la dreta clàssica, que conserva les regnes de set regions metropolitanes. Un èxit significatiu que podria alterar els càlculs presidencials: fins ara, els sondejos pronostiquen un duel inevitable entre Emmanuel Macron i Marine Le Pen, tots dos sacsejats en aquests últims comicis; els mateix que posen en relleu que la dreta clàssica, difuminada a nivell nacional, conserva encara la seva implantació a nivell local.

Tres personalitats conservadores surten reforçades d’aquestes eleccions regionals: Xavier Bertrand, aspirant declarat a la direcció de l’Estat, reelegit a la regió d’Hauts-de-France; Laurent Wauquiez, expresident de LR i reelegit a Alvèrnia-Rhône-Alps; i Valérie Pécresse, reelegida al capdavant de la regió parisenca, la més rica i emblemàtica, Ile-de-France. Tots ells podrien posseir ambicions a nivell nacional.

L’abstenció, de nou massiva

Quant als socialistes, ni perden, ni guanyen, ja que conserven les cinc regions on ja governaven: Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Bourgogne i Centre-Val de Loire. A Ile-de-France, on les diferents formacions d’esquerres van fusionar les seves llistes per intentar millorar els seus resultats. No han aconseguit guanyar, però sí reforçar la seva posició, quedant en el segon lloc amb un 32,5% dels sufragis.

Dos de cada tres francesos no van exercir el seu dret a vot a la primera volta d’aquests comicis, el que va provocar una crida al vot del primer ministre, Jean Castex. Tenint en compte la minsa mobilització durant aquesta segona volta, la petició del cap de Govern va ser ignorada.