El nostre estil de vida és insostenible per al planeta. Els éssers humans amb prou feines suposem el 0,01% de la vida al globus i, tot i això, consumim més recursos dels que la Terra és capaç de generar. Farien falta almenys dos mons iguals que aquest per aguantar els actuals hàbits de producció i consum de la nostra espècie. Però ja que no hi ha un planeta B que puguem fer servir, any rere any seguim gastant més del doble del que tocaria. Només fa falta veure l’avenç de la crisi climàtica, i les seves conseqüències, per adonar-se que tot això ja està passant factura. «Som la primera generació que viu de manera tan directa els efectes del canvi climàtic i l’última que pot fer alguna cosa per frenar-lo», alerten els ecologistes. Però què estem fent per salvar el planeta?

La meitat dels espanyols afirma que ha modificat els seus hàbits de consum per reduir la seva empremta ecològica. Segons recull un recent estudi de la Fundació Espanyola Per a la Ciència i la Tecnologia (Fecyt), al voltant del 66% dels espanyols relaciona la crisi climàtica amb un problema de consumisme i fins i tot un 48% dels ciutadans afirma que «compra o deixa de comprar productes per qüestions ètiques i mediambientals». Així que tot apunta que, a poc a poc, cada vegada són més els ciutadans que canvien els seus costums per consciència ecològica.

El canvi comença per petites coses. Deixar les bosses de plàstic del supermercat per alternatives reutilitzables. Reduir el consum de plàstics d’un sol ús. Reciclar els residus domèstics. Comprar de proximitat i temporada... Però més enllà d’aquests petits gestos, la crisi climàtica exigeix anar un pas més enllà. «Cal replantejar-se la manera en què consumim», afirma Naiara Fernández, del moviment ecologista Fridays For Future. «Abans de comprar una cosa, per exemple, ens hem de preguntar: realment ho necessito o només ho compro per inèrcia? Això ens fa veure que moltes vegades comprem per comprar, gairebé per caprici, quan realment no ho necessitem. Només cal veure la quantitat de roba que es compra per moda i que gairebé mai surt de l’armari», comenta l’activista.

«És esperançador que cada vegada hi hagi més gent conscienciada que, intuïtivament, està canviant el seu estil de vida a favor del planeta. Però de vegades no n’hi ha prou de canviar una bossa de plàstic per una de roba. Necessitem canvis més estructurals», comenta Clàudia Bosch, de la plataforma barcelonina Extinction Rebellion. L’activista fa referència, per exemple, a reduir el consum de carn, canviar el tipus de mobilitat que fem servir i deixar de viatjar amb avió com alguns dels gestos que més poden reduir la nostra empremta ecològica. «Hi ha gestos molt senzills, com comprar productes de proximitat i temporada, i no una fruita que ve amb avió des de l’altra punta del món», comenta.

Responsabilitat col·lectiva

Però n’hi ha prou amb aquests petits gestos per rescatar un planeta a punt del col·lapse? La resposta és no. «És important que la ciutadania estigui conscienciada del problema, però no és just deixar-ho tot en mans de la responsabilitat individual. El problema és l’entramat d’empreses que contaminen, els bancs que les financen i els governs que ho consenten», argumenta Bosch. Tot i que la contaminació afecta tothom, no tothom contribueix de la mateixa manera al problema. Es calcula que, per exemple, només un centenar d’empreses són responsables de més del 70% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del món des de 1988. També hi ha estudis que apunten que l’1% més ric del planeta contamina més del doble que el 50% de la població més pobra del món.

«La part més important perquè la gent prengui consciència no només és que canviïn les seves accions individuals, que també, sinó que ajudin a pressionar els governs perquè intervinguin en la qüestió. Aquesta crisi se soluciona des del col·lectiu, amb compromís i polítiques», comenta Fernández. En aquest sentit, Bosch recorda que la «marea ecologista» del 2019, protagonitzada sobretot per les noves generacions d’activistes, va marcar un punt d’inflexió i «va situar la lluita contra la crisi climàtica a l’agenda política». Abans que la pandèmia de COVID-19 envaís el món, milers i milers de persones sortien al carrer cada divendres per afegir-se a la «Vaga pel clima». Llavors, segons recollia un estudi del Pew Research Center, la crisi climàtica se situava com el tema que més preocupava els ciutadans de tot el món.

Última dècada per a la salvació

L’etern debat entre responsabilitat individual i responsabilitat col·lectiva s’haurà de tancar aviat, ja que només queda una dècada per salvar el planeta. Els informes del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides indiquen que si el 2030 no hem aconseguit frenar l’augment de les temperatures a 1,5 graus respecte als nivells preindustrials els ecosistemes de tot el món podrien començar a col·lapsar. Per evitar aquest escenari, faria falta reduir les emissions globals almenys un 45% en menys de deu anys. I encara estem molt lluny d’aconseguir-ho, fins i tot després d’un 2020 en què la pandèmia va fer aturar-se literalment el món.

«Cap país està arribant als objectius marcats per l’Acord de París. Necessitem polítiques molt més contundents per frenar aquesta crisi ecològica. Necessitem justícia climàtica i la necessitem ja», comenta Bosch. Els activistes recorden que urgeix fer accions, perquè la crisi climàtica ja és aquí i els països més pobres del globus estan carregant amb les conseqüències més dures. «Està en joc la nostra supervivència», assenyala l’activista.