«La meva família no creu en les vacunes però és la nostra única arma per tornar a viure. Vull vacunar-me per ser lliure». Amb aquesta argumentació, un adolescent de 17 anys, establert a Florència, ha justificat la seva decisió de demanar l’ajuda de l’Associació d’Advocats Matrimonialistes de Toscana després que els seus pares, tots dos antivacunes, li neguessin la possibilitat de rebre la injecció contra el SARS-CoV-2. El jove, que ja ha rebut el suport del president regional de Toscana, Eugenio Giani, va assegurar que «si és necessari» recorrerà «també al president de la república», segons va relatar al diari La Nazione.

Des de començaments de juny, Itàlia ha autoritzat la vacuna a partir dels 12 anys, però en els casos dels menors d’edat cal obtenir el permís de tots dos pares per accedir a la immunització, quelcom que els progenitors involucrats han rebutjat en diverses ocasions, segons el testimoni del jove.

Un cas descobert per casualitat

El cas va ser descobert la setmana passada per l’advocat Gianni Baldini, gairebé per casualitat, segons va explicar ell mateix. «El jove se’ns va acostar durant una de les classes que imparteixo a les escoles, en tenir jo experiència en tutela de menors. La seva màxima preocupació és no poder tornar a viatjar, no poder freqüentar una discoteca, o anar a el cinema, a causa de la decisió dels seus pares. I després d’ell, altres estudiants van confessar tenir el mateix problema», va relatar Baldini, en puntualitzar que el menor no ha rebut cap vacuna en tota la seva vida.

L’advocat va explicar que, però, un primer obstacle ha estat que el jove no ha pogut encarregar-li a ell directament que defensi els seus drets davant la llei, com estableix la legislació italiana en ser menor d’edat. Per això, el primer pas del lletrat serà, en els propers dies, intentar mantenir una negociació pacífica amb els pares, quelcom que, si no desemboca en un resultat positiu, podria derivar en portar l’assumpte davant un jutge.

«Si no s’arriba a una solució, es pot sol·licitar la intervenció dels serveis socials o directament de la fiscalia perquè ells oficialitzin la denúncia contra els seus familiars, i que sigui un jutge el que autoritzi la vacunació», va puntualitzar Baldini, tot afegint que generalment aquest tipus de contenciosos es resolen en temps ràpid a Itàlia.

Més casos

Podria ser el primer de molts casos més. De fet, des que el cas va sortir a la llum a Itàlia, altres joves de Toscana, alguns de pares separats i amb un sol progenitor que s’hi oposa, i a Pulla, al sud de país, també han demanat ajuda en afirmar trobar-se en la mateixa situació.

El moviment antivacunes va disparar l’alarma a Itàlia fa quatre anys, quan les taxes d’immunització contra malalties com el xarampió i la poliomielitis van baixar de forma significativa. No obstant això, aquell mateix any, el país va trobar una solució a cop de llei. Va introduir l’obligatorietat de deu vacunes, cosa que ja a l’any següent va incrementar de manera significativa la cobertura vacunal del país. La dosi contra el virus SARS-CoV-2, però, és de moment únicament obligatòria a Itàlia per a metges i personal sanitari.