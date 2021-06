Centenars de persones van participar dissabte a la nit en la desfilada de l’Orgull Gai a Istanbul tot i que la convocatòria no estava autoritzada per la policia. Els agents, presents en gran nombre, van llançar gas lacrimogen contra els assistents, segons van denunciar nombrosos activistes, i hi va haver diversos detinguts. La manifestació es va celebrar per la part europea de la ciutat, on algunes fonts apunten que les forces de seguretat van llançar projectils de plàstic contra la multitud.

«El carrer és nostre» era el lema de la convocatòria, que denunciava la creixent hostilitat a Turquia contra gais, lesbianes, bisexuals, transgènere, queer i intersexuals.

La policia va començar a tancar la zona de la convocatòria divendres i la junta de districte va emetre la prohibició de la convocatòria només unes hores abans de la mateixa apel·lant a una llei que prohibeix als manifestants violar la «moralitat».

«A Turquia hi ha hagut un canvi dràstic respecte a les persones LGTBIQ+ des de 2015. L’Estat ha declarat la guerra, per dir-ho així, a la gent LGTBIQ+», va denunciar Yildiz Tar, de l’organització Kaos GL.

Tar va assegurar que el Govern fomenta l’hostilitat cap al col·lectiu «entre la totalitat de la població» i va denunciar que hi ha hagut un increment dels delictes contra aquesta comunitat amb total impunitat.

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha criticat en nombroses ocasions el col·lectiu LGTBIQ+, al qual té en el punt de mira. En aquest sentit, aquesta mateixa setmana s’havia prohibit un pícnic que s’havia de celebrar el marc de la Setmana de l’Orgull a la ciutat d’Istanbul, on la policia va confiscar tots els objectes que va trobar amb els colors de l’arc de Sant Martí.