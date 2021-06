El primer ministre de Suècia, Stefan Löfven, ha anunciat la seva dimissió una setmana després de perdre la moció de censura per la reforma dels lloguers. El socialdemòcrata ha presentat aquest dilluns la renúncia per la manca de suport parlamentari. Löfven va repetir mandat el 2019 liderant un govern en minoria amb els ecologistes gràcies a un pacte amb centristes i liberals. Ara, el president del parlament suec iniciarà una ronda de consultes amb tots partits per explorar una alternativa de govern. Si fracassa, Suècia haurà de convocar noves eleccions.

El partit d'extrema dreta suec va impulsar la moció de censura que ha provocat la dimissió de Löfven, si bé el partit d'esquerres també planejava una moció de censura per protestar contra una reforma que pretenia reduir el control del preu dels lloguers a Suècia.