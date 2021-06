El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha rebutjat la querella que va interposar la Fiscalia contra la portaveu de Vox a l'Assemblea de Madrid, Rocío Monasterio, per la suposada falsificació d'un visat del Col·legi d'Aparelladors de Madrid, ja que es va tractar d'una acció "basta" fàcilment detectable.

Segons ha informat el TSJM, la Sala civil i el Penal ha acordat inadmetre la querella “en no reunir els fets relatats els caràcters del delicte de falsedat documental" en un acte en el qual els magistrats detallen que "ens trobem davant una falsedat basta o grollera, que precisament per això priva al suport material de tota possibilitat de produir un efecte jurídic".

La Fiscalia de Madrid va presentar al maig la citada querella després d'investigar una denúncia presentada per Más Madrid en la qual assegurava que la diputada de Vox va tramitar el 2011 i 2016 llicències amb un visat del Col·legi d'Aparelladors falsificat, perquè era de 2005 i corresponia al projecte de la reforma d'un loft propietat del presentador valencià Arturo Valls visat per una altra persona.

El Ministeri Públic sosté que Rocío Monasterio va incloure en dues ocasions una fotocòpia d'un visat de 2005 “amb la intenció de donar-li als plans l'aparença d'estar degudament visats, una utilització fraudulenta”.

Ara la Sala civil i el Penal del TSJM, encapçalada pel president de l'Alt Tribunal, Celso Rodríguez, dóna per corroborats els fets que relata la Fiscalia però no la qualificació jurídica que el Ministeri Públic entén que comporten.

Així, dóna per provat que durant 2004 i 2005 l'aparelladora del Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Madrid Esther Navarro va col·laborar amb la mercantil Rocío Monasterio i Associats S.L., de la qual era administradora única la querellada, i va redactar un estudi per a condicionar un local com a habitatge per encàrrec d'Arturo Valls.

Monasterio va presentar davant l'ajuntament la sol·licitud de llicència urbanística amb segells originals del Col·legi, però l'expedient es va arxivar, per la qual cosa va tornar a presentar-la el 2011 i el 2016 però afegint en aquests dos casos que ella era l'autora del projecte, modificant els plans i adjuntant una fotocòpia del segell originari.

En aquests dos casos l'ajuntament també va arxivar la sol·licitud al no solucionar-se les deficiències detectades, explica el TSJM, que detalla que els fets de 2011 no són objecte de la querella perquè es consideren prescrits.

Els magistrats relaten que l'expedient de 2016 no conté l'adhesiu del Col·legi d'Aparelladors, que és de color i amb un tacte característic, sinó que en fins a 21 ocasions s'insereix en el seu lloc una fotocòpia que suposa una diferència "grollera".

Subratlla que "en les falsedats materials entra en joc com a requisit nuclear de la mutació documental delictiva l'element de la suficiència: que aquesta alteració de la veritat tingui un mínim considerable d'aparença, una entitat suficient, en suma que sigui capaç d'induir a error", i que ha d'existir una alteració de la veritat que afecti elements essencials del document.

I conclou que en aquest cas està "allunyat" d'aquest delicte, ja que es tracta de "una reproducció gràfica del visat original, de manifest desfasament cronològic i a més tan basta i perceptible a simple vista sense necessitat de perícia que resulta incapaç d'induir a error algun sobre l'autenticitat, a cap persona en general i molts menys a cap tècnic del departament urbanístic que hagués de validar-la en particular".

"Tan diametrals, palmàries, perceptibles i en definitiva evidents diferències condueixen sense gènere de dubte a la conclusió que la tosca operació d'inserció del visat en els plans o documents integrants de l'expedient urbanístic (...) no podria de cap manera fer efecte com a autèntic i degut visat", afegeix, destacant que els tècnics municipals van advertir en 2016 de què es tractava de l'expedient de 2005 i així ho van comunicar a l'estudi d'arquitectura.

Subratlla així mateix la Sala civil i el Penal del TSJM que era necessari un visat nou per a cada projecte.

Per tot això considera que no es tracta d'un delicte de falsedat documental i "no cal atorgar a la present querella un altre destí que la inadmissió i arxiu".

Contra aquesta decisió hi cap recurs de súplica, detalla l'acte datat el 25 de juny.