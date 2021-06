Portugal va registrar ahir 1.496 nous casos de COVID i una víctima mortal, una tendència que, unida a l’avanç de la variant delta del virus -considerada la més perillosa-, amenaça la temporada d’estiu per al sector turístic, locomotora de l’economia lusitana.

L’informe de la Direcció General de Salut confirma que ahir es va comptabilitzar el major nombre de casos en un diumenge des de febrer, quan el país es trobava confinat per l’avanç de la pandèmia.

La víctima mortal es va produir a la regió Nord del país, encara que Lisboa i la Vall del Tajo continuen com la zona vermella de la pandèmia, amb el 66% dels nous casos i predomini -en un 70% - de la variant delta.

El Govern manté les restriccions sobre la regió -cordó perimetral de l’àrea metropolitana de Lisboa els caps de setmana i tancament anticipat de restaurants i establiments comercials- i no descarta avançar amb noves mesures si es manté la tendència en els propers dies.

Les dades més recents indiquen un lleu descens en l’índex de transmissió al país, que se situa en un 1,15, tot i que la incidència supera els 137 casos per cada 100.000 habitants. En conjunt, amb una població de 10 milions d’habitants, Portugal suma 874.547 positius i 17.084 morts des de l’inici de la pandèmia.

L’avanç de la malaltia i el predomini de la variant delta estan passant factura a Portugal. S’ha quedat fora de la «llista verda» britànica i ha estat inclòs en l’anomenada «llista vermella» de Berlín, el que implica que els visitants de tots dos països hauran de guardar quarantena al seu retorn.

La decisió de Londres -principal mercat del sector turístic portuguès- va caure com un gerro d’aigua freda sobre l’Algarve, que encara tenia esperances de recuperar els anglesos i salvar la temporada amb alemanys, espanyols i turisme nacional.

Milers de turistes tornen

No obstant això, Berlín va incloure dissabte Portugal a la seva llista «vermella» i milers de turistes alemanys van començar ahir a abandonar anticipadament les platges lusitanes per evitar la quarantena a la seva tornada a casa.

L’Algarve i Madeira són les zons més afectades. Només a l’arxipèlag, les autoritats reconeixien més de 6.000 cancel·lacions de les reserves alemanyes previstes per a les pròximes setmanes. Això suposa un gran cop per al turisme, que reclama més ajudes al Govern per sobreviure.

Malgrat el cop que suposa la decisió presa per Berlín, Madeira confia a salvar la temporada d’essiu després que Londres hagi acceptat el criteri de «discriminació positiva» per col·locar les illes a la seva llista verda en l’última revisió, el passat dia 24, a causa de la millora de la situació epidemiològica.