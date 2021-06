La gestió de la crisi oberta pel macrobrot de coronavirus originat en viatges d’estudis a Mallorca i estès a bona part d’Espanya va topar amb un motí. La majoria dels 268 estudiants de la península aïllats a l’illa van intentar tornar a casa seva en vaixells o avions sense fer-se una PCR ni complir la quarantena. Als hotels on s’allotjaven es van viure moments de tensió que van obligar les forces de seguretat a intervenir i mediar, segons Diario de Mallorca, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Aquesta situació va portar el Govern a ordenar diumenge, mitjançant una resolució de la direcció general de Salut Pública, el «confinament forçós en règim d’aïllament, sota custòdia policial» a l’hotel Covid Palma Bellver, habilitat per a aquests casos. Segons l’últim balanç oficial, 249 joves han estat portats a l’establiment, n’hi ha 13 a l’espera de trasllat i tres que van viatjar a la Península dissabte passat i «estan pendents de localització».

Per part seva, Balears va aprovar ahir una nova normativa per als viatges organitzats que obligarà a tots els grups superiors a 20 persones a arribar a les illes amb PCR negativa feta 48 hores abans d’arribar o a tenir la pauta completa de vacunació. En tot cas, el Govern també ha decidit suspendre durant una setmana la desescalada i durant aquest temps no es flexibilitzaran mesures contra la COVID-19.

A més el Govern ha demanat un reforç policial per a prevenció de conductes de risc a zones turístiques. Avui es produirà una reunió amb tots els cossos policials i l’executiu per coordinar els excessos nocturns que puguin provocar contagis. Cal recordar que el conseller de Model Econòmic, Treball i Turisme, Iago Negueruela, va realitzar unes declaracions posant en dubte l’actuació policial contra les macrofestes. Aquestes paraules van provocar un profund malestar als ajuntaments, que van advertir que Nueguruela assenyalava directament les policies locals.

El 26%, positiu

El 26% dels joves peninsulars que han tingut relació directa o indirecta amb el brot d’un viatge d’estudis a Mallorca han donat positiu. S’han fet proves PCR als 249 que ja han estat traslladats a l’hotel COVID, 62 dels quals han donat positiu, 175 negatiu i 12 estan pendents de resultats, segons les dades de la Conselleria de Salut. El departament autonòmic recorda que la normativa sanitària marca que els negatius han de passar 10 dies de quarantena, que sufragarà el Govern de l’autonomia.