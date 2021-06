El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir en una entrevista a Hoy por hoy, a la cadena SER, que l’Executiu exigirà als turistes britànics que entrin a Espanya, «com a la resta de ciutadans europeus», que estiguin vacunats o que presentin una PCR negativa.

«Se’ls demanarà o pauta completa de vacunació o bé PCR negativa», va remarcar el cap de l’Executiu.. La mesura, en la qual han treballat els ministeris d’Exteriors, Indústria, Sanitat i Interior, s’aplicarà «en un termini de 72 hores», perquè així els touroperadors es puguin adaptar a les noves regles.

Aquest anunci es va produir després que el govern britànic passés les Balears a la «llista verda» de destinacions turístiques, fet pel qual a partir del 30 de juny els britànics que vagin a aquesta popular destinació turística no hauran de fer quarantena a la seva tornada. Aquesta mesura augura un gran flux de britànics cap a l’arxipèlag mediterrani, que l’últim any abans de la pandèmia, el 2019, van representar 3,7 milions dels 13,7 milions de turistes que van rebre les Balears.

Al·ludint a una «evolució negativa» dels contagis al Regne Unit, Sánchez va assegurar que els turistes britànics que viatgin a les Balears necessitaran «o la vacunació de pauta completa o una PCR negativa». «Això ho aplicarem en un termini de 72 hores i així els turoperadors i els turistes britànics podran adaptar-se efectivament a aquestes noves regles que els estic anunciant», va dir el president del Govern.

En un intent per reactivar el seu sector turístic, clau per al país i devastat per la pandèmia, Espanya havia aixecat des del 24 de maig l’exigència als britànics de mostrar una PCR negativa per entrar al país. Els britànics eren el primer contingent de visitants estrangers a Espanya en temps normals (18 milions el 2019). El 7 de juny Espanya va obrir les fronteres a tots els turistes del món vacunats amb la pauta completa.