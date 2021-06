Rússia torna a registrar xifres desbocades de morts per COVID-19. Les estadístiques oficials d’ahir van confirmar que en les últimes 24 hores han perdut la vida com a conseqüència de la malaltia un total de 124 persones a Moscou, i altres 116 a Sant Petersburg, registrant nous rècords des de l’inici de l’epidèmia, fa ja un any i mig. La lentitud amb què avança la campanya de vacunació al país, amb una població que no oculta el seu escepticisme sobre l’eficàcia de les vacunes dissenyades per la ciència nacional, està fent possible aquesta nova onada de contagis.

Fa dies que l’alcalde de Moscou, Serguéi Sobianin, alerta la població. «Estem començant a veure de nou aquesta història, però amb conseqüències més greus», va advertir la setmana passada. «Amb prou feines hem aconseguit controlar la situació», va continuar en to d’alarma. El màxim dirigent municipal moscovita va recordar que la soca del virus que s’estén per la ciutat és «més contagiosa i més mortal».

Les primeres notícies d’infeccions amb la variant delta del virus es remunten al mes de maig, tot i que posteriorment van ser desmentides per Rospotrebnadzor, l’ens estatal encarregat de la protecció del consumidor. Segons mitjans locals, els portadors de la soca índia del virus van ser un grup d’estudiants procedent del subcontinent que a mitjans d’abril va realitzar un viatge a la ciutat d’Ulianovsk, al centre de la Rússia europea. Malgrat les informacions cada vegada més alarmants procedents del país asiàtic, Rússia ha mantingut vols d’entrada i sortida amb l’Índia almenys dues vegades per setmana des de principis d’any.

La baixa taxa de vacunació a Rússia dificulta el control d’aquesta nova onada pandèmica. Només 21 dels 146 milions de ciutadans del país han rebut almenys una de les dosis de les quatre vacunes russes disponibles, amb prou feines un 14% de la població.