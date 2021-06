El president de la República Txeca, Milos Zeman, va qualificar diumenge les persones transgènere de «repugnants» en ser preguntat sobre la polèmica llei d’Hongria contra la pedofília que redueix significativament l’espai LGTBI a col·legis i mitjans de comunicació. «Tota operació és un risc i aquestes persones transsexuals són intrínsecament repugnants per a mi», va afirmar el dirigent en una entrevista amb Prima TV recollida pel portal txec iDNES.cz.

«Puc entendre gais i lesbianes, però saps qui no entenc en absolut? Els transsexuals », va explicar Zeman, afegint que «si fos una mica més jove organitzaria una gran manifestació d’heterosexuals a Praga». Va dir també que li molesten les manifestacions feministes i el moviment #MeToo.

Respecte la llei aprovada a Budapest, Zeman no veu «cap raó per no estar d’acord» amb el primer ministre hongarès, Viktor Orban, ja que, segons Zeman, el que es busca amb aquesta llei és que els pares i els seus fills no siguin manipulats respecte l’educació sexual. Alhora, va considerar que la Unió Europea i els seus estats membres no haurien involucrar-se en els assumptes d’Hongria.

La normativa d’Hongria, aprovada pel Parlament del país amb només un vot en contra i que va ser titllada de «vergonya» des de la UE, considera que la protecció de la infància passa per «la identitat pròpia segons el sexe de naixement dels menors »i suposa un pas més cap a la completa invisibilització del col·lectiu LGTBI.

Reassignació de gènere

Els comentaris de Zeman, es van produir quan nombroses ciutats de tot el món celebraven el Dia de l’Orgull Gai amb desfilades i marxes destinades a guanyar visibilitat per a la comunitat LGBTI. El festival d’aquest col·lectiu a Praga està previst que se celebri durant la primera setmana d’agost.

Segons ILGA-Europe, un grup de defensa dels drets del col·lectiu homosexual, els activistes locals temen que la República Txeca pugui seguir el camí de dos dels seus veïns cada vegada més antiliberals: Hongria i Polònia.

L’aprovació d’una llei de matrimoni igualitari s’ha estancat repetidament al país i els ciutadans txecs s’han de sotmetre a una reassignació de gènere i esterilització per a la transició oficial a un altre sexe.