El PSC de Girona dona gairebé per fet que aquest any la ciutat no tindrà pressupost i acabarà el 2021 amb comptes prorrogats. Els socialistes expliquen que les negociacions amb l'equip de govern encara són "a les beceroles", i tot i que admeten "algunes coincidències" amb JxCat i ERC, també asseguren que "el gruix de l'acord és lluny de ser possible". Precisament, la portaveu socialista, Sílvia Paneque, ja va dir que si al juny el govern no havia aconseguit tancar cap pacte, caldria començar a pensar en el pressupost del 2022. "Tot i que m'agradaria molt poder tenir llum verd, el cert és que un bon acord encara és molt lluny", diu Paneque. La portaveu del PSC, però, sí que reclama al govern que aquest "diàleg constant" amb ells continuï.

Durant els darrers quinze dies, el PSC de Girona s'ha reunit tres vegades amb l'equip de govern per intentar tancar un acord al voltant del pressupost. Sílvia Paneque admet que se'ls ha escoltat, i que hi ha alguns punts en què socialistes, JxCat i ERC coincideixen. Tot i això, el retard amb l'inici de les converses porta el PSC a pensar que és "molt difícil" que aquest any la ciutat tingui nou pressupost."He insistit molt en la importància d'actualitzar els comptes de Girona, que al final són les prioritats adaptades a les circumstàncies actuals postpandèmia", diu Paneque. "Tot i que m'agradaria molt poder tenir llum verd, el cert és que les negociacions es troben a les beceroles i un bon acord encara és molt lluny", hi afegeix.

De fet, ara dues setmanes, la mateixa portaveu socialista ja va dir que, si a finals de juny l'equip de govern no era capaç de tancar un pacte, caldria començar a pensar en els comptes del 2022. I les declaracions d'aquest dimarts, precisament, porten a pensar que no hi haurà acord. La proposta del PSC per acordar el pressupost posa el focus en la reactivació econòmica, la seguretat i la convivència, i les infraestructures verdes. Entre d'altres, demana increments per a les àrees de Medi Ambient, Drets Socials, Educació Promoció Econòmica i Seguretat.

Punts d'entesa

Paneque agraeix "l'escolta" que ha rebut per part de JxCat i ERC, i que en alguns punts l'equip de govern s'hagi obert a acceptar les propostes socialistes. "Segur que tots els responsables municipals convenim que és molt important adaptar els pressupostos a la situació actual; i en aquest marc, insisteixo, l'Ajuntament de Girona hauria de liderar i tenir un projecte ambiciós i clar", diu la portaveu socialista. I hi afegeix: "Apostar per invertir molt en una direcció clara: competitivitat econòmica, progrés i sostenibilitat, educació, reducció de l'escletxa social i seguretat".Paneque revela que, en Medi Ambient, l'equip de govern hagi acceptat la seva proposta de repensar la mobilitat per fer-la més sostenible. O que tingui en compte la possibilitat de crear infraestructures verdes, sobretot a l'entorn dels rius.

En reducció de l'escletxa social, el govern s'obre a captar fons europeus per resoldre els talls de llum en determinats barris, i també accepta tenir més educadors de carrer i policies. En educació, PSC, JxCat i RC comparteixen també que la digitalització serà clau. I en promoció econòmica, que cal dinamitzar les zones comercials urbanes.Propostes socialistesMés enllà d'aquests punts en què hi ha coincidència, però, el PSC també posa altres propostes damunt la taula. Demana a l'Ajuntament que engegui amb recursos propis la reforma de la plaça Catalunya i de l'inici del carrer del Carme (també, incorporant-hi elements de sostenibilitat ambiental). A més, vol que es doni un nou impuls al Pla de Barris, que s'accelerin les ajudes al teixit econòmic de la ciutat, que s'augmenti la plantilla de la Policia Municipal i que tiri endavant la segona comissaria al sector oest de la ciutat.

En paral·lel, el PSC també demana que socialistes i equip de govern s'asseguin periòdicament per mantenir "un diàleg constant". I que també es creï una taula, formada per experts independents, per controlar i seguir l'acció de govern. "El gruix important de l'acord encara es troba molt lluny; tot i això, no ens agradaria deixar de mantenir un diàleg constant, perquè el més important és que a l'Ajuntament de Girona hi hagi una majoria capaç de prendre decisions i aprovar-les al ple", conclou Paneque.