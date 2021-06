«Ningú comença un viatge al voltant del món amb un capità malalt o amb un vaixell que fa aigües». Frauke Petry no estalvia en metàfores demolidores en la seva venjança contra el seu expartit. En les pàgines de Rèquiem per AfD, el seu llibre recentment publicat, l’antiga líder d’Alternativa per a Alemanya (AfD) i encara diputada federal independent dispara amb tota la munició que li queda de l’experiència com a presidenta del partit entre el 2015 i el 2017. Petry presenta AfD com «una idea fracassada», com un aparell «entregat a la seva ala radical», com una formació abocada a la «desintegració interna».

El llançament del llibre de Petry és, en realitat, el menor dels problemes que la ultradreta alemanya ha d’afrontar actualment. La setmana passada, el Tribunal Administratiu de Berlín va ratificar una multa de gairebé 400.000 euros pel finançament il·legal de la candidatura d’Alice Weidel en els últims comicis federals del 2017. La justícia dona per provat que Weidel, cocandidata a la cancelleria de AfD per a les eleccions del setembre que ve, va rebre 132.000 de dues empreses amb seu a Suïssa. El partit va al·legar infructuosament que les diverses transferències de diners no anaven destinades a AfD, sinó només a Weidel. No és la primera vegada que AfD és condemnada per finançament il·legal, una sospita que acompanya el partit pràcticament des de la seva fundació.