L'Ajuntament de Banyoles ha licitat el contracte de recollida d'escombraries per 6,8 milions d'euros de cara als propers cinc anys. El contracte es tramitarà conjuntament amb el Consell Comarcal del Pla de l'Estany. En aquest contracte hi consta la implantació progressiva del porta a porta. De moment, s'inclou aquest model en comerços i accions per incentivar el reciclatge de paper, vidre, envasos i reduir la fracció de resta. A més, el document també planteja la renovació del parc de contenidors i augmentar la freqüència de la recollida de residus menys sorollosos i menys contaminants.

El consistori també vol implantar un nou sistema de recollida a partir del tercer any i que es desplegarà de forma progressiva. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha confiat que el nou concurs "permeti millorar l'actual servei" perquè ha passat per "una època difícil".En aquesta línia, el regidor de Medi Ambient de Banyoles, Albert Tubert, ha detallat que el contracte permet "adaptar el servei a les necessitats" del municipi i també compta amb una gestió directa des de la capital del Pla de l'Estany. Tubert ha puntualitzat que aquest nou contracte "aposta per un nou model de recollida per millorar i dignificar el servei". El govern local també preveu licitar aviat un nou concurs per un servei d'educació ambiental amb els objectius de fomentar el reciclatge, fer campanyes de sensibilització, fer inspeccions de la via pública i acompanyar els usuaris en els nous models de gestió de residus.