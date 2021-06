El líder del PP, Pablo Casado, ha aprofitat la compareixença de Sánchez al Congrés dels diputats per revisar la història de la Guerra Civil i assegurar que aquell conflicte "va ser l'enfrontament entre els que volien la democràcia sense llei i els que volien la llei sense democràcia". Segons Casado, per contra, la Constitució del 78 va ser un pacte que conjugava el millor dels dos anhels, perquè va establir que "no hi pot haver democràcia sense llei i llei sense democràcia", que "és el mateix que van aprendre els països europeus davant el feixisme i el comunisme quan van fundar la UE".

En aquest marc ha recordat que el 1932 Azaña va apel·lar, com Sánchez, a la necessitat de "forjar un nou país" per "aprovar l'Estatut d'ERC", però "al 37 es va adonar del seu error i de la seva deslleialtat quan ja era massa tard".