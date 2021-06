Pocs imputats admeten davant el jutge el delicte pel qual compareixen davant seu i l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal no va ser una excepció. Davant l’instructor de la Kitchen va negar haver fet cap encàrrec a l’excomissari José Manuel Villarejo, a qui va dir haver conegut el 2009 a través del seu marit, el també imputat Ignacio López del Hierro. Admet haver-se reunit amb ell en diverses ocasions a la seu del partit al madrileny carrer de Génova i en una ocasió en una cafeteria per tractar temes d’actualitat jurídics i policials, però sosté que mai li va aportar informació que no hagués aparegut abans a la premsa.

Segons fonts jurídiques presents en la declaració, Cospedal va afirmar que ella no apuntava les seves trobades i ignorava si Villarejo ho feia, de manera que no pot explicar les anotacions del principal imputat en la causa, en què se la relacionava amb pagaments i s’esmentava la seva preocupació per certs informes, com aquell en el qual apareix el seu marit com a donant del PP. En una de les agendes de l’expolicia amb data del 6 de novembre de 2013 apareix «Cospe molt preocupada 5 pagaments de 200». En ser preguntada pel fiscal, va reconèixer que pagarien «per cortesia» les despeses en què pugui incórrer Villarejo, però va reiterar que mai li havia fet cap encàrrec.

Es va posar en contacte amb ell perquè creia que els espiaven des de l’edifici de davant i perquè tant el partit com ella patien atacs continus. López del Hierro li va dir que tenia una consultora molt important i «magnífiques relacions amb la premsa, i que coneixia tothom». Segons l’exsecretària general de PP, pel que fa als atacs patits per dirigents del partit, com l’exalcaldessa valenciana Rita Barberá, li va apuntar a un jutge de l’Audiència Nacional que estava darrere de les filtracions. Ella, de la mateixa manera que el que li traslladaven els advocats del partit, informava el seu superior, el president del partit, llavors Mariano Rajoy.

Cospedal, la defensa de la qual exerceix Jesús Santos, que també és advocat del PP, va derivar qualsevol responsabilitat en la Kitchen a Interior, que és de qui depèn la policia, va apuntar, encara que va dir que l’exministre d’Interior, Jorge Fernández Díaz, a qui coneixia d’algun viatja a Catalunya, era un «home tractat injustament». Va defensar que si hagués volgut treure-li alguna documentació a Bárcenas no li hauria tornat la que guardava a la seu del partit al carrer Génova.