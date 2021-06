Els qualificatius cauen un darrere de l’altre com les gotes de suor o com els rècords: «històric», «bogeria», «perillós», «increïble», «anormal», «prolongat», «sense precedents». Tots s’utilitzen per parlar del fenomen de la «cúpula de calor» que s’ha instal·lat sobre el nord-oest d’Amèrica del Nord només dues setmanes després que assolés el sud-oest dels Estats Units un altre fenomen similar, creat per altes pressions que retenen l’aire calent i funcionen com una tapa que està convertint una àmplia zona del continent en el més semblant a una olla a pressió.

Aquesta última onada de calor porta des del cap de setmana fonent els termòmetres a la Colúmbia Britànica del Canadà (on a la localitat de Lytton es va arribar als 47 graus) i provocant temperatures «més pròpies de Dubai», en paraules del climatòleg en cap canadenc, David Phillips. També està afectant llocs dels EUA gens acostumats ni preparats per a les disparades temperatures com els estats d’Oregon i Washington, on igualment les marques des que hi ha registres han quedat polvoritzades. El mercuri ha superat els 46 graus a Portland i els 42 a Seattle, ciutats que en aquestes dates de mitjana freguen els 23.

El fenomen està posant en perill especialment, com sempre, les poblacions més vulnerables i alterant la vida diària. L’impacte de les altes temperatures, per exemple, ha afectat infraestructures, des de carreteres fins al transport públic. A l’estat de Washington ha portat el governador a suspendre les mesures d’aforaments limitats per la pandèmia als centres condicionats per lluitar contra la calor, quelcom que també ha fet l’autoritat sanitària d’Oregon. S’han aixecat limitacions similars a centres comercials, cines i piscines, tot i que algunes d’aquestes han tancat davant el perill de l’escalfament de les superfícies. I diumenge aquest fenomen obligava a Eugene (Oregon) a suspendre durant unes hores les proves classificatòries d’atletisme per als Jocs Olímpics de Tòquio.