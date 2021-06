Després de mesos de durs enfrontaments entre els dos socis de Govern, àrdues negociacions i enmig de la celebració de l’Orgull Gai, efemèride que ha exercit d’espasa de Dàmocles perquè s’arribi a un acord, el Consell de Ministres va donar ahir llum verda a l’avantprojecte de llei trans i drets LGTBI. Quan la norma arribi al BOE, i encara queden mesos, Espanya se situarà entre la quinzena de països que reconeixen l’autodeterminació de gènere, és a dir, que es pugui canviar de sexe al Registre Civil i el DNI amb la simple voluntat de l’interessat, sense dos anys d’hormonació i un informe mèdic, com s’exigeix ​​actualment, i sense mitjans de prova sobre la situació «estable de transsexualitat», com en un inici reclamava la vicepresidenta primera, la socialista Carmen Calvo.

Fa dues setmanes i després de la petició de diversos col·lectius que el PSOE no fos convidat a la manifestació central de l’Orgull «per bloquejar la llei», els ministeris d’Igualtat, Justícia i la Vicepresidència Primera van arribar a un acord que suposa reconèixer de facto l’autodeterminació, però sense esmentar aquest terme en el text. El pacte implica que la persona ratifiqui la seva sol·licitud davant el Registre Civil en dues ocasions, amb tres mesos de diferència, i que el procés culmini com a màxim als quatre mesos, però sense proves testificals o documentals. A més, s’impedeix que una persona es pugui canviar de sexe contínuament, en requerir que passin sis mesos des del canvi i haver de sol·licitar-ho en la jurisdicció voluntària.

El dret es reconeix a partir dels 16 anys i entre els 14 i els 16 anys per als menors assistits «pels seus representants legals». Entre els 12 i els 14 anys s’autoritza el canvi de nom però la modificació del sexe s’ha de reclamar davant la jurisdicció voluntària i els menors d’aquesta edat només poden canviar de nom.

L’oposició

No obstant això, les garanties introduïdes segueixen sense convèncer un sector del moviment feminista, que es va manifestar el cap de setmana en contra d’una llei que, segons el seu parer, «esborra» les dones i la discriminació que pateixen en base al seu sexe biològic. Destacades feministes, com Amelia Valcárcel o Ángeles Álvarez, antiga portaveu parlamentària d’Igualtat del PSOE, han subscrit un manifest en què reclamen que el «canvi de sexe registral segueixi sent una excepció jurídica, justificada per una disfòria qualificada per professionals».

Fa un any, el PSOE es va alinear amb aquestes tesis i va difondre un document, signat per Calvo i José Luis Ábalos, contra l’autodeterminació en assenyalar que «si es nega el sexe, es nega la desigualtat que es mesura i construeix basant-se el fet biològic». Ara, però, la direcció dóna suport al text acordat, gràcies també a la tasca d’empenta realitzada per la Secretaria de Moviments Socials, liderada per l’eurodiputada Mónica Silvana. En un nou argumentari, el partit destaca que si amb José Luis Rodríguez Zapatero «Espanya es va situar a l’avantguarda» gràcies al matrimoni gai, amb Pedro Sánchez es «despatologiza definitivament el canvi de sexe» i s’aposta per «la igualtat real i efectiva» del col·lectiu LGTBI, informa Juanma Romero.

El text destaca que l’avantprojecte «reconeix la voluntat lliurement manifestada i el dret a canviar el sexe en el registre civil sense documentació o requisits mèdics». És a dir, que el PSOE assumeix que es dóna llum verda a l’autodeterminació de gènere, aspecte que negaven a Vicepresidència Primera pel fet que l’expressió no apareixia en aquesta norma.

Les discriminacions

I és que l’avantprojecte implica que a les persones trans se les deixi de considerar com a malaltes, tal com havia demanat l’OMS, i que s’estableixin les eines necessàries perquè el col·lectiu, objecte de tot tipus de discriminacions, passi de la igualtat legal a la real. Per a això, contempla mesures en l’àmbit educatiu, laboral, de la salut, etc., per intentar evitar el «bullying» en els centres educatius o accions massa quotidianes com que no es llogui un pis a una parella de lesbianes. Per evitar les vexacions i discriminacions, el text inclou sancions que poden arribar als 150.000 euros en els casos més greus, així com obligacions que hauran de complir els poders públics.