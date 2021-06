Quan el primer món comença a assaborir les mels de la normalitat, la variant delta de la covid s’entossudeix a posar el toc amarg. La soca localitzada per primera vegada a l’Índia, més contagiosa i nociva, es mou lliurement per tot el planeta per demostrar, una vegada més, el que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha dit per activa i per passiva: no hi ha fronteres quan parlem de malalties contagioses i el primer món no estarà fora de perill fins que no ho estiguin els més desfavorits del planeta.

La variant, que preocupa i fa contenir la respiració al món una altra vegada, circula ja per més de 90 països, segons l’autoritat sanitària mundial, i és entre les prioritats dels governants, preparats per tornar a tancar la comporta pel que fa a mesures restrictives. El sector turístic assisteix a l’evolució minut a minut, sabedor que l’empitjorament sanitari pot tenir conseqüències econòmiques nefastes.

Des dels EUA a Europa passant pel sud-est asiàtic i Austràlia. La variant delta ja és present, pràcticament, a tots els continents. A l’àmbit europeu, la nova soca domina en el 60% dels nous casos detectats a Alemanya i ha provocat que el Govern es plantegi imposar més mesures de control als viatgers procedents de zones de més risc, contravenint les directrius de Brussel·les per facilitar els moviments aquest estiu. Alemanya obliga des d’ahir a quarantena obligatòria de 14 dies per a viatgers que tornen de Portugal i Rússia, fins i tot si compten amb la vacunació completa, i continua vigent ja des de fa dies per a aquells procedents de l’Índia i el Regne Unit.

A França, el percentatge és del 22% i va camí de convertir-se en la dominant al país. I el Regne Unit, país on la variant és predominant, comença a témer que tornin les mesures de control per part d’altres països.

A Espanya, l’expansió de la variant delta continua sent limitada en comparació amb altres països europeus, segons va explicar dilluns el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón. «Tenim una presència de la variant delta d’entre el 3% i el 4% però amb variabilitat entre comunitats autònomes, ja que algunes no han detectat cap cas i d’altres podrien estar entorn del 15%», va assenyalar.

Per altra banda, el nombre de persones que van sol·licitar protecció internacional a la Unió Europea (UE) l’any passat va caure al seu nivell més baix des del 2013 a causa principalment de les restriccions de viatge imposades pels estats membres com a conseqüència de la pandèmia de covid-19, que va afectar «significativament» les possibilitats dels sol·licitants d’asil d’arribar a territori europeu.

Paral·lelament, les empreses turístiques cotitzades incloses en l’Ibex-35 van patir ahir noves caigudes davant la por que es registrin noves restriccions de mobilitat a tot el món per l’expansió de la variant delta. L’índex espanyol manté un to moderat de precaució mentre alguns països comencen a imposar mesures de confinament per contenir la propagació d’aquesta soca.