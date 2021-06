El Consell de Govern de la Comunitat de Madrid, encapçalat per la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha aprovat la creació d'una "Oficina de l'espanyol", que dependrà del departament de Cultura, Turisme i Esports i estarà dirigida per Toni Cantó. L'exdirigent de Cs, que no va poder formar part de la llista electoral d'Ayuso el maig passat per no estar empadronat a la capital de l'Estat, tindrà la missió de promocionar Madrid com a "capital europea de l'español", segons estipula el decret aprovat aquest dimecres per l'executiu madrileny. Entre les seves funcions també hi haurà la "interlocució amb institucions per impulsar les oportunitats econòmiques de l'espanyol". El sou dels directors d'àrea de la Comunitat de Madrid és de 75.084 euros l'any.

Cantó va abandonar Cs després del fracàs de la moció de censura per part del seu partit a Múrcia i de l'avançament electoral que va anunciar Ayuso per evitar un moviment similar a l'Assemblea madrilenya. En aquell moment, el PP va respondre obrint "les portes" a simpatitzants, afiliats i càrrecs de Ciutadans. Així, l'excoordinador autonòmic de Cs al País Valencià i exdiputat a les Corts valencianes va renunciar a formar part de la nova executiva de Cs ideada per Inés Arrimadas i els seus càrrecs a la formació. A les portes de la seu de Cs, va demanar la dimissió de tota la cúpula de la formació i va defensar una candidatura conjunta amb el PP a les eleccions de la Comunitat de Madrid.

Tot i que els populars van decidir incloure'l a les llistes del 4 de març, la justícia va acabar excloent-lo en ser "inelegible" per no haver-se empadronat a la Comunitat de Madrid abans de l'1 de gener, com marca la llei electoral.