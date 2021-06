La Fiscalia Anticorrupció sol·licita 6 anys de presó i 16 d’inhabilitació per a l’expresident madrileny Ignacio González, i la mateixa pena per a qui era director del Canal de Isabel II entre el 2003 i el 2009, Ildefonso de Miguel, i uns altres tres acusats per dos delictes de suborn per les irregularitats que presumptament van cometre durant l’adjudicació de les obres per a la construcció d’un camp de golf en uns terrenys de l’empresa pública madrilenya, peça inclosa en el cas Lezo.

El juny del 2004, des de la direcció del Canal de Isabel II, que ocupaven De Miguel i González «per beneficiar familiars d’aquest últim, es va impulsar i facilitar la tramitació d’un modificat d’un concurs» adjudicat a Dragados un any anys abans, per a impermeabilització i condicionament d’un dels dipòsits del canal.

El canvi va consistir a convocar una nova licitació que li tornaria a ser adjudicada a Dragados, sempre que subcontractés per a determinats treballs l’empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT), els socis de la qual eren els acusats José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González i Juan José Caballero Escudier, tot i que aquests dos últims, germà i cunyat de l’acusat Ignacio González, ostentaven la seva titularitat a través de persones interposades.