El govern municipal de Girona (JxCat i ERC) ha esgotat la data límit que s'havia imposat per arribar un acord amb el pressupost municipal d'enguany sense segellar cap pacte. Per això, la tinenta d'alcalde d'Hisenda i Règim Interior ha anunciat que aquest any no s'aprovaran els pressupostos i seguiran amb la pròrroga dels comptes del 2020. Planas ha destacat que han estat treballant amb diverses formacions però "ha estat impossible" arribar a un acord.

Amb qui més ha parlat el govern local per aprovar els pressupostos ha estat amb el PSC. De fet, la tinenta d'alcaldia ha afirmat que tenen "molts punts en comú" amb els socialistes, però no prou com per segellar un pacte de cara a aquest 2021.

Per això Maria Àngels Planas ha assegurat que seguiran parlant amb la formació liderada per Sílvia Paneque per veure si poden arribar a un acord de cara als comptes del 2022. Pel que fa a la resta de grups a l'oposició, Planas ha dit que havien començat a parlar amb Guanyem Girona, però en un determinat moment "es van descartar" i es van trencar les negociacions. Pel que fa a Cs, la tinenta d'alcaldia els va presentar el pressupost però no han "tingut retorn".

Ara, el compromís del govern municipal és "treballar amb antelació" els nous pressupostos. De fet, Planas ha assegurat que "cada any" tenen una proposta de pressupostos treballada amb temps, però aquest 2021 era "especial" per culpa de la pandèmia. La tinenta d'alcaldia ha recordat que la pandèmia portava "incertesa" a l'hora de preveure les necessitats que hi hauria a nivell municipal i també quins ingressos es mantindrien i quins no. Per això van optar per esperar-se a l'hora de preparar els pressupostos fins tenir "una proposta realista".

Gairebé 117 milions d'euros

El pressupost de l'Ajuntament de Girona per aquest 2021 era de gairebé 117 milions (concretament 116.913.930 euros). Això suposa uns 200.000 euros menys que l'any passat a causa de la pèrdua d'ingressos. En aquest sentit, cal recordar que el consistori gironí ha bonificat diverses taxes i impostos a causa de la pandèmia, que implica ingressar menys diners que en altres anys.

Per altra banda, també hi haurà un increment de la despesa aquest 2021. L'Ajuntament preveu gastar 1,4 milions d'euros més a causa de la covid-19. Són despeses derivades de les urgències socials i també del sobrecost en diversos serveis com ara mantenir les freqüències en les línies d'autobús, tot i la disminució d'usuaris. Aquest augment de la despesa es pagarà amb els 1,6 milions d'euros de romanent que l'Ajuntament no va gastar l'any passat. El fet de no aprovar els pressupostos implicarà que el plenari municipal hagi d'aprovar que aquests romanents es destinin a les necessitats que sorgeixin.

Malgrat tot, Planas ha insistit en què "cap servei públic es veurà afectat" pel fet de no haver aprovat els pressupostos municipals i que se seguiran cobrint les "necessitats dels gironins". A més, la tinenta d'alcaldia d'Hisenda també ha apuntat que el plenari ja ha aprovat diverses inversions al llarg dels últims mesos que permetran a l'Ajuntament "ser el motor de la recuperació" a la ciutat.