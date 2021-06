La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem ha establert que els accidents «in itinere» (en el trajecte a i des de la feina) dels funcionaris públics són conseqüència del servei que presten a efectes de percebre la pensió extraordinària de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei. Ho ha establert en dues sentències en les quals reconeix el cobrament d’una pensió d’aquestes característiques, la base de càlcul de la qual és del 200%, a un funcionari de presons i a una guàrdia civil que van patir accidents en el trajecte entre el domicili i el lloc de feina.

El tribunal estima els recursos de cassació dels dos funcionaris contra les sentències de l’Audiència Nacional que els va denegar el cobrament d’una pensió extraordinària en considerar que els accidents no eren en servei, perquè no van produir-se al lloc i jornada de feina. El del funcionari de presons va produir-se quan anava al Centre Penitenciari de Daroca (Saragossa) per fer-se càrrec del servei assignat el 14 d’octubre del 2010. La guàrdia civil va patir un accident de trànsit l’11 de juny del 2014 quan es dirigia a la seva destinació a la Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona. El Ministeri de Defensa va declarar la seva incapacitat permanent, per insuficiència de condicions psicofísiques, aliena a acte de servei. Un jutjat Contenciós-Administratiu i l’Audiència Nacional van confirmar aquesta decisió.