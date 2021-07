Pere Vila serà el nou director general de Ports de la Generalitat. Vila assumeix el càrrec després del seu relleu com a delegat del Govern a Girona. Nascut a Girona l'any 1973, té el títol de tècnic especialista d'Hoteleria i Turisme i tècnic auxiliar d'Hoteleria i Turisme per l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Girona. Precisament, va ser director de l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà, on també va exercir de professor i cap d'estudis.

En l'àmbit públic, també ha estat president de l'Associació pel Desenvolupament de Comarques Gironines (AGI), responsable de la gestió de la promoció i l’activitat de l’Aeroport de Girona, membre de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona i representant a l'Autoritat Territorial de Mobilitat de Girona (ATM).

Vila també va ser alcalde de Llançà (Alt Empordà) durant els períodes 2003-2015 i 2017-2019, on també va ser regidor de de turisme, Joventut i Esports i Tinent d'alcalde i responsable d'Atenció Ciutadana, Turisme i Governació. Ha estat vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà entre els anys 2013 i 2015, president de l'Associació Empordà Turisme i president del Consell Esportiu, entre altres càrrecs comarcals.

Entre 2015 i 2018 va ser president de la Diputació de Girona i president del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava-Pirineus, així com del Consorci de la Costa Brava. També ha estat vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis (ACM).