El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha avisat que les pensions de la generació dels 'baby boomers' patiran un "ajustament força moderat" amb el nou mecanisme d'equitat intergeneracional que reemplaçarà el factor de sostenibilitat. En una entrevista aquest dijous a TVE, Escrivá ha argumentat que la generació dels nascuts entre finals dels anys 50 i mitjans dels 70 és "molt ample" i cal abordar aquest "problema conjuntural" per a la "sostenibilitat" del sistema. Per això, el ministre ha defensat que els 'baby boomers' hauran d'assumir "una mica més d'esforç" per reduir la despesa de l'Estat en pensions. Escrivá ha dit que podran triar entre aquest "petit ajustament" o "treballar una mica més".

Escrivá ha defensat que aquest mecanisme, contemplat en l'acord amb els agents socials en la primera part de la reforma del sistema de pensions que se signarà aquest dijous, és millor que el factor de sostenibilitat. Aquesta altra via, que es derogarà amb la reforma, implicava vincular les pensions a l'augment de l'esperança de vida "de forma indefinida", ha remarcat el ministre.

El titular de Seguretat Social ha defensat el nou mecanisme, que afectarà les pensions dels 'baby boomers', perquè en generacions posteriors ja no hi ha aquest desequilibri entre els jubilats i les persones en edat activa.

Escrivá ha explicat que el projecte de llei de reforma de les pensions anirà al Consell de Ministres de dimarts que ve i que espera que arribi al Congrés al setembre i entri en vigor a finals d'any. El mecanisme d'equitat intergeneracional s'introduirà via esmena després de negociar-lo amb els agents socials, que tenen de marge fins al 15 de novembre per concretar-lo.