L’exsecretari de Defensa dels Estats Units Donald Rumsfeld va morir ahir als 88 anys. Va ser un dels homes de màxima confiança de l’expresident George W. Bush i va tenir un paper molt rellevant en la invasió primer de l’Afganistan i després de l’Iraq, guerres que han durat més d’un dècada.

«Amb profunda tristesa, informem de la mort de Donald Rumsfeld, un estadista nord-americà i devot marit, pare, avi i besavi», establia el comunicat oficial, divulgat en el compte de Twitter de l’exfuncionari. La nota no especificava la causa del decés de Rumsfeld, que va morir «envoltat de la seva família en el seu estimat Taos» (Nou Mèxic), on vivia. El portaveu de la família, Keith Urbahn, però, va informar més tard al diari The New York Times que l’exsecretari de Defensa va morir de càncer de medul·la òssia que afecta les cèl·lules plasmàtiques i que sol aparèixer en persones d’edat avançada.

Amb Rumsfeld al capdavant del Pentàgon, les forces nord-americanes van deposar ràpidament el president iraquià Saddam Hussein, però no van aconseguir mantenir la llei i l’ordre, i l’Iraq va caure en el més absolut caos que va derivar en una guerra sectària.