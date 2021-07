Una nena de 5 anys d’origen subsaharià va morir dimarts a la nit quan era evacuada en helicòpter per l’Exèrcit de l’Aire a Canàries, juntament amb un home i una dona, d’una pastera en la qual havien passat 17 dies perduts a l’Atlàntic, van informar la Policia i el 112.

L’helicòpter del Servei de Recerca i Rescat (SAR) que els va recollir del vaixell que els havia rescatat, el Cape Taweelah, va arribar a l’Hospital Universitari Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canària cap a les dotze de la nit de dimarts.

La nena i la dona es trobaven en molt mal estat des que van ser auxiliades pel vaixell i van entrar en aturada cardiorespiratòria durant el vol, d’uns 500 quilòmetres. Els infermers del SAR de l’Exèrcit van intentar reanimar les dues, però només ho van aconseguir amb la dona adulta, que va sobreviure.

Per desgràcia per als tripulants de l’helicòpter del Servei de Recerca i Rescat que va intervenir, no és la primera vegada que se’ls mor algú a la cabina durant una actuació, però assistir a aquesta situació amb una nena de cinc anys va impressionar els 5 militars: els dos pilots de l’aparell, els dos rescatadors i, sobretot, l’infermer.