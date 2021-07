Tots els països de la Unió Europea -excepte Irlanda- a més de Noruega, Islàndia i Liechtenstein estan tècnicament preparats per a l’entrada en vigor, avui, del certificat digital, una mena de passaport sanitari que s’ha elaborat per facilitar la lliure circulació dels ciutadans comunitaris durant la pandèmia de COVID-19. «Tenim una bona evolució i pràcticament tots els Estats membres estan a punt menys Irlanda a causa d’un ciberatac que ha fet difícil per a ells arribar a l’objectiu i tenir totes les solucions tècniques en vigor abans de l’1 de juliol», va explicar el comissari de justícia, Didier Reynders, en vigílies de l’entrada en vigor del nou reglament. En aquest sentit, Brussel·les recomana als Estats que els utilitzin també a nivell nacional per accedir a esdeveniments culturals.

Més de 3,2 milions d’aquests passaports han estat emesos a Espanya per les comunitats autònomes (681.000 a Catalunya) i el Ministeri de Sanitat. La idea de posar en marxa aquest instrument va ser plantejada per Grècia a l’inici de l’any amb la intenció de reactivar el mercat turístic de cara a aquest estiu, després de la caiguda del sector fa un any, i el «certificat verd digital», com es va anomenar , va ser finalment aprovat el 20 de maig de 2021 com un marc únic en aquest àmbit per començar a aplicar-se a partir de l’1 de juliol a tots els Estats membres, segons Efe.

Aquesta eina senzilla, gratuïta, universal, segura i fiable, com la presenta el Ministeri de Sanitat, busca facilitar la lliure circulació al territori de la UE, garantint la no discriminació i l’estricte respecte als drets fonamentals dels ciutadans comunitaris.

Es presenta en versió digital o en paper i es sintetitza en un codi QR amb signatura digital, que conté informació -també en anglès- sobre si el seu titular ha rebut la pauta completa d’alguna vacuna contra la COVID-19 autoritzada per l’agència europea EMA o per l’OMS -certificat de «vacunació»-, està immunitzat per haver-se contagiat en el passat -de «recuperació» - i/o té un test negatiu recent (PCR o d’antígens de les últimes 48/72 hores) -de «prova»-.

Per darrere de Catalunya, Andalusia n’ha emès 462.934, Galícia 255.423, Castella i Lleó 224.354, País Basc 127.500, Aragó 82.618, Castella-la Manxa 80.000, Navarra 61.606, Extremadura 47.761, Múrcia 40.000, Canàries 34.000, Cantàbria 27.700, Astúries 19.957, Balears 15.290, la Rioja 13.897, Melilla 5.199 i Ceuta 4.600.