Espanya ha registrat 12.345 nous positius de covid-19 i 8 defuncions més des de dimecres, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. Així, ara la xifra global d'infectats des de l'inici de la pandèmia és de 3.821.305 i la de víctimes és de 80.883. Catalunya encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 13.457 casos, seguida d'Andalusia amb 6.638. Al País Valencià n'hi ha hagut 3.998 i a Madrid 3.570. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 733.004 casos, seguit de Catalunya amb 652.898 i Andalusia amb 621.030. En les darreres 24 hores hi ha hagut 6.378 nous infectats, dels quals 2.713 a Catalunya, 665 a Madrid i 643 a Castella i Lleó.

Pel que fa a les defuncions, el Ministeri de Sanitat xifra en 80.883 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 8 més que dimecres. En els darrers 7 dies hi ha hagut 53 víctimes mortals, de les quals Andalusia n'han registrat 14 i Madrid 10. A Catalunya n'hi ha hagut 3. A 7 Comunitats Autònomes no n'hi ha hagut cap l'última setmana.En aquests moments al conjunt de l'Estat hi ha 2.357 pacients ingressats per la infecció, que ocupen l'1,94% de tots els llits disponibles. 584 persones estan ingressades a l'UCI, el 6,38% del total de llits per a crítics.

A Catalunya hi ha 486 pacients a l'hospital per coronavirus, l'1,97%, i a l'UCI n'hi ha 122, cosa que suposa un 10,36% de la capacitat total.En les darreres 24 hores hi ha hagut 282 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 345 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Catalunya n'hi ha hagut 68, a Andalusia 55 i al País Valencià 36.

Prop de 18 milions d'habitants de l'Estat ja tenen les dues dosis

D'altra banda, el 54% de la població espanyola ha rebut almenys una dosi de la vacuna contra la covid-19, segons ha informat el Ministeri de Sanitat a l'actualització diària de les dades del pla de vacunació. En concret, 25.627.278 persones han rebut com a mínim la primera dosi del vaccí. El nombre de persones amb la pauta completa arriba a les 17.990.526, el 37,9% de la població.El govern espanyol ha entregat a les comunitats autònomes i a l'Exèrcit fins a aquest 1 de juliol 45.248.682 dosis de les vacunes contra la covid-19 i fins ara se n'han administrat 42.027.584, que representen el 92,9% del total.

A Catalunya, de les 7.289.170 dosis rebudes se n'han subministrat fins ara 6.716.838, el 92,1% del total. Hi ha 4.167.103 persones amb almenys una dosi i 2.731.363 amb la pauta completa.La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia 7.718.570 i fins ara n'ha administrat el 98,4% (7.591.412). Astúries és el territori on s'ha injectat el percentatge més alt de les dosis que ha rebut (1.113.708 d'1.116.945, el 99,7%) mentre que Melilla és el territori amb el percentatge més baix a dia d'avui, amb 64.570 dosis de les 75.000 que ha rebut, el 86,1% del total.

La Unió Europea ha adquirit fins ara 93.509.245 vacunes, i d'aquestes Espanya n'ha rebut el 48,4%, 45.289.755. A les que ha distribuït a les comunitats autònomes cal afegir les 30.030 que s'han entregat a Andorra, les 10.167 pendents d'entrega, les 170.792 que ha rebut l'Exèrcit (fins ara n'ha administrat 136.684, el 80%) i les 3.860 per a la Sanitat Exterior (se n'han administrat 663, el 17,2%).