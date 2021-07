Oriol Junqueras preveu viatjar dimecres vinent a Bèlgica per retrobar-se amb Carles Puigdemont, més de tres anys i mig després de la declaració fallida d'independència, de l'exili de l'aleshores president de la Generalitat i de la presó del que n'era el vicepresident, i dues setmanes després que el líder d'ERC hagi estat indultat pel govern espanyol. Els republicans i el partit de Puigdemont, Junts per Catalunya, han preparat el retrobament entre els dos màxims artífex de l'1-O, i la previsió és que els líders de les dues formacions es retrobin dimecres. Junqueras estarà acompanyat per la resta de presos republicans indultats, Carme Forcadell, Raül Romeva i Dolors Bassa.

Precisament, tots quatre ja s'han reunit aquest dijous amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, exiliada a Suïssa.Els indultats de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, s'han reunit al seu torn aquest divendres amb Puigdemont a Waterloo.