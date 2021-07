L’Organització Trump i el seu director financer, Allen Weisselberg, van ser imputats dimecres per un gran jurat de Nova York i s’espera que compareguin davant un jutge d’aquesta ciutat, segons va avançar The Washington Post. El diari, que va citar dues fonts coneixedores de la qüestió, va informar que l’acusació es mantindrà sota secret, de manera que es desconeix de moment quins càrrecs s’imputen.

Segons havien avançat diversos mitjans, s’espera que l’empresa de l’expresident nord-americà Donald Trump i Weisselberg siguin acusats per suposats delictes fiscals com a resultat d’una llarga investigació portada a terme per fiscals novaiorquesos. Per ara, la Fiscalia de Nova York no ha confirmat oficialment les acusacions, que serien les primeres en el marc de les indagacions que manté des de fa uns tres anys el fiscal del districte de Manhattan, Cyrus Vance.

En principi, entre els imputats no hi ha Trump, però sí Weisselberg, figura clau en la companyia i a qui els fiscals han intentat convèncer perquè cooperi amb la investigació. Segons The Wall Street Journal, el director financer de l’Organització Trump hauria rebutjat aquestes propostes i serà acusat de càrrecs vinculats a evasió fiscal després que la Fiscalia hagi estudiat durant mesos si ell i altres treballadors de la companyia van evitar il·legalment el pagament d’impostos.