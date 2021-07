El Govern de la Generalitat no aplicarà fins al setembre la pujada pendent del 0,9% als salaris dels funcionaris catalans. Així ho va traslladar ahir la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, als sindicats en una reunió en què va justificar que per temps no arriben a tancar abans els increments en les nòmines de juliol o agost. L’Executiu català també va traslladar a les centrals el pla de retorn a l’oficina, que començarà el 15 de juliol i serà progressiu fins a l’1 de setembre; tot això a expenses que el Procicat no retardi les seves recomanacions per rebaixar el grau de teletreball.

Una de les qüestions de pes a la primera Taula General de la Funció Pública (Mepag) del nou equip de Govern era tractar l’abonament dels increments salarials pendents per a aquest any. L’Estat va fixar una pujada del 0,9% per a aquest 2021 i la Generalitat tenia pendent aplicar-ho. I ahir va traslladar als sindicats que això es plasmarà en la nòmina de setembre, ja que abans, segons al·leguen, no tenen marge per aplicar-ho. L’abonament de les quanties retardades des de gener també s’abonarà al setembre.