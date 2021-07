Les autoritats d’Alemanya van anunciar ahir que a partir de demà inclouran les comunitats autònomes de Cantàbria i Catalunya en la seva llista de zones de risc per coronavirus, tal com ha recollit l’Institut Robert Koch. L’organisme, l’ens governamental encarregat del control de malalties infeccioses, va assenyalar que en aquestes «zones bàsiques de risc» seran també inclosos Xipre i els comtats noruecs d’Agder i Rogaland, fet pel qual desaconsella viatjar a totes elles.

D’altra banda, va destacar que Qatar, el comtat croat de Mejumurje, el departament francès de Guadalupe i el territori d’ultramar neerlandès d’Aruba han estat exclosos d’aquesta mateixa llista, de manera que demà deixaran de ser considerades com a «zones bàsiques de risc». La decisió no té un gran impacte sobre els viatgers, ja que els turistes han de sotmetre’s igualment a proves en tornar al país i ja no s’han de sotmetre a quarantena. No obstant això, la inclusió en la llista implica que el Ministeri d’Exteriors desaconsella el desplaçament a aquestes zones per la incidència del coronavirus.

Per altra banda, la ràpida expansió de la variant delta a Portugal, la prevalença de la qual ha augmentat del 4% al 55% en un mes, ha obligat el Govern a accelerar el pla de vacunació i a imposar noves mesures restrictives, com el toc de queda de les onze de la nit a cinc del matí a 45 «concejos», entre ells els de Porto i Lisboa; el tancament perimetral de l’àrea metropolitana durant els caps de setmana i la limitació d’horaris als comerços i a l’hostaleria a la capital.

La variant delta, majoritària

I és que les últimes dades mostren que la prevalença de la variant delta ja és majoritària a gran part de país. «El Govern ha de revisar la forma com està gestionant l’augment d’infeccions, perquè s’han celebrat grans esdeveniments com la final de la Lliga de Campions, on no es van respectar les regles sanitàries», va assegurar el president de l’Ordre de Metges, Miquel Guimarães . «Cal insistir en les mesures de prevenció i augmentar la fiscalització, a més de garantir la realització de tests fins i tot entre les persones que ja tenen un certificat de vacunació».

Tot i que les hospitalitzacions segueixen lluny dels màxims de febrer, el nombre de persones que necessiten atenció mèdica s’ha duplicat en l’últim mes, algunes d’elles ja immunitzades amb la primera dosi de la vacuna.