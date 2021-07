El ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, ha pactat amb els sindicats incloure una indemnització de 20 dies per any treballat per a tot aquell interí que perdi la seva plaça. Sigui aquesta de personal laboral o de funcionari de carrera; segons afirmen diferents fonts sindicals. Així ho van consensuar en la reunió mantinguda ahir entre el Govern i les centrals, en la qual, no obstant això, no es van tancar els serrells que separen a les parts sobre les responsabilitats que s’exigiran a les administracions que no convoquin a temps les oposicions per a així reduir la temporalitat. Des del ministeri d’Iceta no van voler comentar el contingut de les negociacions.

El principal punt tancat ahir entre Iceta i els sindicats va ser estendre a tot el col·lectiu d’interins, no solament als nous, una indemnització per cessament. L’extensió d’aquest dret a tot el col·lectiu es produeix a costa de rebaixar la quantia de la indemnització, que en els compassos inicials es va fixar en 33 dies, però només per als eventuals que ingressaran a partir d’ara. En aquest punt hi ha consens amb els sindicats, a costa del redactat final del document. Actualment hi ha 1,03 milions de treballadors del sector públic amb contracte eventual. No tots són interins, però sí bona part d’ells.

La novetat de les indemnitzacions pot traduir-se en un desemborsament milionari per part de l’Administració; encara que dilatat en el temps. Aquest punt ja figurava en l’esborrany que Iceta va traslladar a les comunitats autònomes dijous passat i amb les quals, de moment, no hi ha acord. Perquè la dificultat de les negociacions radica en el fet que Iceta ha d’aconseguir un doble consens, amb autonomies i sindicats. Tret que aposti per legislar unilateralment, la qual cosa pot entorpir el compliment de l’acord i fins i tot posa en escac la seva validació en el Congrés, per falta de majoria.