Tot i que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va qüestionar que la llei de llibertat sexual, coneguda com a «llei sí és sí», introdueixi en el Codi Penal una definició de consentiment expressa perquè els jutges puguin determinar si un acte de naturalesa sexual és o no agressió, la llei mantindrà el consentiment com a eix de la norma, que serà aprovada pel Consell de Ministres de dimarts que ve en segona lectura.

Segons va informar el Ministeri d’Igualtat, la previsió és que la nova norma «que situa Espanya a l’avantguarda dels drets de les dones a Europa amb una clara perspectiva feminista i de drets humans» comenci al setembre la seva tramitació al Congrés.

Seguint la recomanació del Consell Fiscal, el Govern ha decidit canviar la definició de consentiment i expressar aquest en positiu (i no amb una redacció en negatiu): «Només s’entendrà que hi ha consentiment quan s’hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, en atenció a les circumstàncies del cas, expressin de manera clara la voluntat de la persona», en línia amb el marcat pel Conveni d’Istanbul en l’article 36.2.

El model de consentiment positiu ha estat implantat ja a altres països com Suècia o Gran Bretanya i suposa que quan la llei entri en vigor les víctimes ja no hauran d’acreditar que s’han resistit o que hi ha hagut intimidació o violència.