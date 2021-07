Els plats, els coberts i les palletes de plàstic, entre altres productes de plàstic d'un sol ús, ja estan prohibits a la Unió Europea. Tot i que la normativa va ser aprovada l'any 2019, els estats han tingut fins dissabte per aplicar-la, i a partir d'ara hauran de garantir que no es comercialitzin aquests productes al mercat de la UE. Entre 4,8 i 12,7 milions de tones de plàstic acaben cada any als oceans, segons un informe del Parlament Europeu. Per això, la UE ha volgut limitar l'ús dels plàstics d'un sol ús amb aquesta nova llei per fomentar la reducció del consum d'aquests productes i disminuir el seu impacte mediambiental.

Els productes que compten amb alternatives assequibles sense plàstic al mercat estaran prohibits: varetes de cotó, coberts, plats, palletes, entre altres. Per altra banda, certs productes com aparells de pesca, compreses, tampons, envasos de begudes i aliments per al consum immediat o filtres de tabac entre altres estaran disponibles, però s'aplicaran diferents mesures per tal de reduir-ne l'ús.

La Comissió també s'ha marcat com a objectiu reduir les deixalles marines de productes de plàstic d'un sol ús i aparells de pesca i promoure la transició cap a una economia circular amb models, productes i materials de negoci innovadors i sostenibles.