El Partit Popular va presentar ahir al Registre del Senat una llei «exclusivament amb punt» perquè l’IVA de les perruqueries es redueixi del 21 al 10% a partir de l’1 de gener de 2022. Ho va anunciar el portaveu del PP a la cambra alta, Javier Maroto, en una entrevista a TVE en què va afirmar que no permetran que la «cacicada» de la presidenta del Senat, Pilar Llop, anul·lant una votació en aquest sentit, faci que aquest sector «vegi anul·lada la seva pretensió» de sortir una mica cap endavant.

El dirigent popular va explicar que la llei podrà sortir endavant perquè demanen que es redueixi l’IVA a partir d’aquesta data, no abans, perquè no afecti els ingressos previstos en els Pressupostos Generals de l’Estat d’aquest any, ja que, en aquest cas, el Govern podria vetar la norma per entendre que els podria desequilibrar.

D’aquesta manera, quan elaborin els pròxims pressupostos «hauran de fer-ho d’acord amb les lleis aprovades també el 2021, és a dir amb l’obligatorietat que l’IVA de les perruqueries baixi al 10%», va postil·lar el portaveu del PP al Senat, que va assegurar que es tracta d’una mesura molt necessària per a un sector molt castigat per la pandèmia.