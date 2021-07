No està directament en el plec de càrrecs, però Donald Trump pot sentir des d’ahir una mica més a prop l’alè de la justícia. Després de dos anys d’una investigació oberta pel fiscal de districte de Manhattan Cyrus Vance i poc més d’un mes després de la convocatòria d’un gran jurat, aquest va oferir a la fiscalia els primers càrrecs penals contra l’Organització Trump i el seu conseller financer Allen Weisselberg, durant tres dècades i mitja un dels més estrets col·laboradors de l’expresident.

Els càrrecs van ser presentats en una sala del Tribunal Suprem estatal al sud de Manhattan. Asseguren que l’Organització Trump va mantenir durant 15 anys una trama de frau fiscal i imputa el conseller financer per 15 delictes relacionats amb evasió fiscal per no haver declarat entre 2005 i 2020 impostos sobre 1,7 milions de dòlars en ingressos. Parlen de pujades de sous secretes i «audaços pagaments il·legals» i de beneficis no monetaris que Weisselberg rebia com a complements al seu sou, des de l’ús gratuït d’apartaments a Manhattan o de cotxes al pagament de la costosa matrícula escolar dels néts.

Weisselberg, que va arribar emmanillat a la vista després d’entregar-se voluntàriament a la fiscalia, es va declarar no culpable de tots els càrrecs i va quedar en llibertat sota fiança després de lliurar el seu passaport.