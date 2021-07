Eslovènia ha assumit des de l’1 de juliol la presidència semestral rotatòria de la Unió Europea (UE). Això implica que l’agenda política europea durant aquests mesos serà fixada pel seu controvertit primer ministre, Janez Jansa, un fervent defensor de Donald Trump i de l’autoritarisme del primer ministre hongarès, Viktor Orban. Jansa, que va declarar la «guerra» a la premsa crítica en una tribuna governamental al maig de 2020, va aprofitar la pandèmia per prohibir les manifestacions setmanals contra el seu Govern i obstaculitza la Fiscalia Europea, que vigilarà el correcte ús dels fons europeus.

Fervent membre de la Lliga dels Comunistes de Iugoslàvia en la seva joventut, Jansa s’ha escorat cada vegada més cap a plantejaments ultradretans al capdavant del Partit Demòcrata Eslovè (SDS), membre del Partit Popular Europeu (PPE). La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es va veure obligada a recordar-li públicament ahir a Eslovènia que la llibertat d’expressió, la llibertat de premsa, la igualtat i el respecte a la diversitat «són l’essència de la UE» i que «el diàleg polític requereix respectar tots els partits democràtics». L’SDS de Jansa va plantejar aquest any que si es deixava seguir existint Levica, tercer partit de l’oposició enquadrat a l’Esquerra Europea, existia el risc de guerra civil i de retorn del comunisme.

Qualificat com el «Trump eslovè» per la revista alemanya Der Spiegel, Jansa encapçala per tercera vegada el Govern eslovè des de març de 2020, després del col·lapse de l’executiu de centreesquerra. Jansa, que va obtenir el 24,9% dels vots a les eleccions de juny de 2018, dirigeix ​​una coalició conservadora amb el suport de l’extremista Partit Nacional Eslovè (SNS), però s’ha quedat sense una majoria estable després de la sortida del Partit dels Pensionistes Eslovens (DeSUS), descontent pels seus atacs a la premsa i la seva estratègia autoritària, que segueix el model d’Hongria i Polònia. Jansa va evitar pels pèls un procés de destitució el 26 de maig, promogut per l’oposició per a convocar eleccions anticipades.

Assetjament i intimidació

Un memoràndum del Consell d’Europa del 4 de juny va alertar sobre el greu deteriorament de la llibertat d’expressió i de la llibertat de premsa a Eslovènia. L’informe detalla les campanyes del Govern i el seu partit d’assetjament i intimidació contra periodistes, activistes i tots els que expressen opinions crítiques. Jansa potencia mitjans afins, com Nova24, que és finançat des d’Hongria, i sotmet uns altres, com Pop TV, a control editorial després de la seva compra per empresaris simpatitzants.