«No obrirem als Pressupostos de 2022 una revisió del model fiscal, que està pendent, però no per a l’any vinent». Pedro Sánchez va ser rotund i explícit. Els nous Pressupostos de l’Estat per a 2022, els que presentarà «dins del termini i en la forma escaient», no contemplaran una pujada d’impostos en la línia que desitja Unides Podem. El president del Govern, com ja va advertir de cara als comptes de 2021, entén que aquest és el moment de la «recuperació» de l’economia, del fiançament dels senyals incipients de millora. Aquesta reforma arribarà, però no ara.

Amb el secretari de l’ONU

El cap de l’executiu va esvair els dubtes durant la seva breu roda de premsa en la Moncloa amb el secretari general de l’ONU, el portuguès António Guterres, acabat de reelegir i de visita a Espanya.

Sánchez va reivindicar l’avanç de la vacunació i les bones dades econòmiques que ja es comencen a sentir després de més d’un any de lluita contra la pandèmia. «Espanya va a millor cada setmana», va reiterar en diverses ocasions, a manera d’eslògan -i que recordava, per cert, «l’Espanya va bé» de José María Aznar-. Va recordar que ja hi ha gairebé 18 milions d’immunitzats, prop del 38% de la població, després del rècord diari de dijous.