Els Estats Units planegen completar la seva retirada de l’Afganistan en acabar l’agost, dies abans d’allò previst inicialment, tot i que mantindran una presència diplomàtica al país, va explicar ahir la portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki. «Ara mateix, esperem completar-la per al final d’agost», va afirmar Psaki en la seva roda de premsa diària. Aquest calendari és més reduït que l’inicialment previst pel president nord-americà, Joe Biden, que va apuntar com a data límit l’11 de setembre, quan es compliran 20 anys des dels atemptats de l’11-S que van motivar la invasió de l’Afganistan per part dels Estats Units.

Psaki es va pronunciar així hores després que se sabés que les forces dels EUA havien traspassat el control de la base aèria de Bagram, la seva principal instal·lació militar a l’Afganistan, a les autoritats afganeses. La portaveu va confirmar a més que, «abans que acabi» el procés de retirada a l’agost, els Estats Units traslladaran fora de l’Afganistan milers de traductors i altres treballadors afganesos que han donat suport a les forces nord-americanes durant les últimes dues dècades de guerra.

Encara que Psaki no va voler donar més detalls «per motius de seguretat», la cadena CNN va informar que Washington negocia amb Tadjikistan, Kazakhstan i Uzbekistan perquè acullin alguns d’aquests treballadors afganesos, mentre completen un llarg procés per obtenir un visat d’entrada als Estats Units.

The New York Times va avançar al juny que hi ha més de 18.000 afganesos que han treballat com a traductors, enginyers, conductors, guàrdies de seguretat, guies i empleats de l’ambaixada nord-americana durant la guerra i que es troben en un llimbs burocràtic després de sol·licitar aquest visat, conegut com a SIV. Aquests sol·licitants compten, a més, amb 53.000 familiars. «El nostre pla és reubicar aquestes persones en algun lloc fora de l’Afganistan abans d’acabar la nostra retirada militar», va destacar Psaki.

Relleu al comandament militar

Els anuncis de la Casa Blanca van coincidir amb el del Pentàgon, que va informar del relleu en les pròximes setmanes del comandament militar del seu país a l’Afganistan -del general Austin «Scott» Miller al general Frank McKenzie- per preparar la sortida definitiva de les forces nord-americanes de territori afganès. El portaveu del Pentàgon, John Kirby, va explicar que Miller seguirà sobre el terreny en les pròximes setmanes.