La venda de plats, coberts, palletes, bastonets i envasos de polietirè per a aliments va quedar prohibida des d’ahir en el conjunt de la Unió Europea. En el cas d’Espanya, el Govern ha assegurat que el veto també és «efectiu» des d’aquesta data, tot i que la directiva europea que ho regula no està transposada a l’ordenament jurídic nacional.

En una recent nota informativa de la Subdirecció General d’Economia Circular de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic confirma que «les restriccions a l’entrada al mercat i les obligacions de marcat entraran en vigor a partir del 3 de juliol de 2021».

La Comissió Europea busca la retirada del mercat dels productes de plàstic d’un sol ús per als que ja existeixen alternatives i, per això, va aprovar fa ja dos anys una Directiva en la matèria, que donava de termini als Estats membres fins a ahir.

Fa tot just un mes, el 31 de maig passat, Brussel·les va demanar als Vint-i-set que harmonitzessin la prohibició de plàstics d’un sol ús i va instar els països a garantir que «les noves regles són aplicades de forma correcta i uniforme» en bloc.

En concret, la Directiva del 5 de juny de 2019 sobre la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic al medi ambient, estableix que des del 3 de juliol de 2021 queda prohibida la venda de qualsevol producte fabricat amb plàstic oxodegradable, amb microesferes de menys de 5 mil·límetres, bastonets de cotó, coberts de plàstic, plats, palletes, palets agitadors de begudes, el pal dels globus, els recipients de poliestirè expandit i els vasos d’aquest mateix material.

Obligacions de marcat

Addicionalment, també van entrar en vigor en el conjunt de la UE una sèrie d’obligacions de marcat per a compreses, tampons higiènics i aplicadors de tampons; tovalloletes humides; productes del tabac amb filtres i gots de beguda.

No obstant això, el termini per entrar en vigor es va complir sense que Espanya hagi aprovat el projecte de llei de residus i sòls contaminats que inclou aquesta transposició. La iniciativa legislativa va ser aprovada pel Consell de Ministres el passat 18 de maig i acaba d’iniciar recentment la seva tramitació parlamentària. La setmana passada, el 24 de maig, el Congrés dels Diputats va debatre i posteriorment va rebutjar l’esmena a la totalitat de Vox per tornar el projecte de llei al Govern.

La futura llei ha començat aquesta setmana l’etapa d’escoltar els sectors i no començarà fins després de l’estiu la seva fase de ponència. Així, no estarà aprovada, «com a molt viat», fins al Nadal, però molt previsiblement serà fins a la primavera de 2022, segons va explicar la setmana passada el president de la Comissió per a la Transició Ecològica del Congrés i diputat d’Unides Podem Juan López de Uralde.

En aquest context, l’esmentada nota informativa del Govern indica que les marques «han de complir» amb les especificacions de marcat dels productes de plàstic d’un sol ús des d’ahir, quan el reglament «és aplicable».

La nota afegeix que a l’article 17 de la Directiva s’insta els Vint-i-set a posar en vigor les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per complir el que estableix com a molt tard en aquesta data. No obstant, si per a llavors -com és el cas- la directiva no està adaptada, s’inclou «el mandat» als Estats membre d’«aplicar les mesures necessàries» per donar compliment a aquestes mesures.

En aquest sentit, el Ministeri reconeix que el projecte de llei està en tramitació parlamentària i «previsiblement» a la data de transposició no estigui aprovat, però afirma que per a complir el que estableix la Directiva i, «tenint en compte l’efecte directe de les directives» comunitàries i que el termini de transposició ha vençut, les prohibicions són «de directa aplicació a Espanya des d’aquesta data».

No obstant això, la nota no explica la fórmula amb la qual es farà efectiu el seu compliment, tot i que insisteix que des d’ahir «no es podrà introduir en el mercat espanyol cap producte de plàstic d’un sol ús, inclòs els de plàstic oxodegradable.